Buena sardiñada en un lugar de A Rúa

En un lugar de A Rúa, de cuyo nombre no quieren acordarse, dieron cuentan unos caballeros de una sardiñada. No fueron egoístas los atribulados comensales, que invitaron a este festejo a los más allegados, que tampoco había que hacer alardes con esto del Covid-19. Había números clausus, nos comentan. Ni la Real Guardia Británica hacen un cambio de guardia de tanto provecho como el que se vivió ayer. Que conste, que fue una excepción, que no siempre hay sardiñada, buen pan y buen vino en el lugar del que no recuerdo nada. ¡Que sirva de salud para todos!

Música clásica en un rincón de A Palma. Cumpliendo todos los predicamentos anticovid, esta plaza, que gana fama cada día que pasa, acogió un concierto del Cuarteto "5ª Corda" que ofreció al público música de Bach, Vivaldi, Albinioni, Mozart y Tcahikovsky