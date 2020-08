La toxina cierra el tercer polígono de bateas en la ría de Vigo

El incremento de la toxina no se detiene en la ría de Vigo desde el pasado 7 de agosto. Ayer mismo los bateeiros con su base en Moaña no pudieron extraer producto para su venta en el polígono Cangas H, frente a las costas canguesas. Se trata del tercer polígono en dos semanas que los biólogos del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia debe cerrar.

El viento del sur hace que los productores teman por más cierres a escasas semanas del comienzo de la temporada alta de exportación de mejillón a Italia. Sin embargo, entre los bateeiros de Moaña explican que este año han vendido mucho más bivalvo que de costumbre a las fábricas, ante la alta demanda de conservas.