Enrique Acuña habla hoy sobre Federico Ribas en el ciclo "O legado de Bueu republicano"

La planta alta del Centro Social do Mar de Bueu acoge hoy, a las 21:00 horas, la segunda de las conferencias del ciclo "O legado do Bueu republicano no tempo: exilio e obra gráfica", con una intervención de Enrique Acuña bajo el título "Federico Ribas. Sol e néboa no Bueu do 36". La conferencia será presentada por Xaime Toxo. Enrique Acuña es comisiario de exposiciones y periodista y abordó en distintas obras y desde diferentes campos (fotografía, cine, patrimonio, historia y literatura) un programa de recuperación de la memoria colectiva que centra sus esfuerzos en la reivindicación de las mujeres y hombres sumidos en la heterodogia y la ocultación.

En la conferencia realizará un recorrido por el intenso idilio del artista Federico Ribas con Bueu,contextualizado en base a sus grandes momentos como publicista, ilustrador y pintor que, en las décadas de los años 20 y 30 le conducirían a ser uno de los más reconocidos creadores gráficos del siglo XX. Acuña se referirá a las láminas de Fedetrico Ribas que denuncian la represión en España, y en Bueu en particular