Solo cuatro de los 29 afectados por el TCA de Bueu aceptan la expropiación y el resto rechaza el precio

La empresa externa contratada por la Xunta para la tramitación de las expropiaciones de los 3.200 metros cuadrados necesarios para la obra de eliminación del Tramo de Concentración de Accidentes (TCA) de Bueu y Marín, que contempla dos rotondas y la ampliación de cruces en la PO-551 en Lapamán y Castrelo, volvió ayer al Concello bueuense, por segunda vez, para la firma de las actas de ocupación de las fincas con los propietarios de este municipio. En el salón de plenos estaban convocados 29 propietarios, pero solo firmaron el acta de ocupación cuatro de ellos, al no estar de acuerdo el resto con las cuantías, lo que implica que con los restantes se deberá de llegar al Tribunal de Justiprecio. El protocolo en este caso contempla que si el propietario no está de acuerdo y no firma el acta de ocupación, tiene quince días para presentar su valoración económica y con la que presentó la Xunta se acude al Justiprecio que es el órgano que decide finalmente el denominado precio justo.

La empresa acude hoy a Marín para realizar esta misma acta de ocupación con los propietarios de este municipio, que en este caso son menos ya que solo están afectadas tres fincas.

La Xunta destina para estas expropiaciones 88.800 euros dentro de una obra cuyo presupuesto se eleva a 1,2 millones de euros. En el municipio de Bueu es en donde más se concentran las parcelas afectadas con expropiaciones con cuantías que van desde los 30 euros -la más pequeña- a los 10.000. En la rotonda de Lapamán están afectados unos 1.750 metros cuadrados de unas 17 fincas en suelo rústico de Costas y afectadas por la línea de los 200 metros. Entre los bienes afectados hay cinco muros de mampostería y una pequeña edificación en piedra. La parcela más grande ocupa unos 750 metros cuadrados; el resto de las afecciones oscilan entre 4,40 y 180 metros cuadrados. La segunda glorieta, en Castrelo, a la altura de la intersección del vial que sube de la playa de Portomaior, afecta a once parcelas urbanizadas y clasificadas de Suelo Urbano Consolidado en el Plan Xeral de Bueu. Suman unos 1.250 metros e incluye cierres diáfanos, dos exteriores y un muro de mampostería. Las parcelas más grandes en este caso son dos que tienen algo más de 300 metros cuadrados y el resto entre los 2 y los 150 metros cuadrados.

Los vecinos afectados por las expropiaciones ya habían recibido hace unos días un anticipo de en torno al 10% sobre el precio total a abonar, que en el caso de los afectados de Bueu fue de 27.397 euros. Ayer los vecinos tenían que firmar el acta de ocupación conforme estaban de acuerdo. La persona que más importe tenía que recibir -10.000 euros-sí firmó el acta de ocupación por una superficie de unos 200 metros cudrados.

El acto de ayer se llevó a cabo con todas las medidas anticovid, mascarilla y atendiendo de una en una persona.