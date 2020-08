La piscina de Cangas comenzará a funcionar con la misma empresa

La piscina municipal de Cangas, "A Balea" comenzará a funcionar el día 1 de septiembre, pero con la misma empresa, la UTE Soom Management, que en el mes de marzo, cuando se anunció el confinamiento debido a la alerta sanitaria dejó el servicio ante la imposibilidad de llevarlo a cabo. Después hubo un intento de abrir en junio, pero el Concello de Cangas consideraba que no se daban las condiciones, debido a la situación de deterioro en la que se encontraba la piscina, además de la necesidad de realizar ciertos cambios para que los protocolos anti-covid se pudieran aplicar. Pero eso no quita que el Concello quiera sacar a concurso el servicio y que lo quiera hacer mediante una concesión muy similar a la que existe en el Concello de Moaña, lejos de la actual fórmula. No hay que olvidar que la empresa está ahora mismo en prórroga de su contrato, ni tampoco que es de dudosa legalidad la misma, ya que hay un informe de Intervención en el que se recomienda al Concello que saque de nuevo a concurso el servicio, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos, dependiente del Ministerio de Hacienda tumbase el anterior concurso, aunque hay puesta un recurso al mismo que según distintas fuentes aún no se resolvió.

De todas formas, el concejal de Deportes del Concello de Cangas, Eugenio González, tiene las cosas muy claras: sacar a concurso lo más pronto posible el servicio y en régimen de concesión.