Lazos de sangre entre Bueu y Rusia

El Concello de Bueu comenzó ayer un ciclo de conferencias bajo el lema "O legado do Bueu republicano no tempo: exilio e obra gráfica" con la primera de ellas a cargo del historiador Arturo Sánchez Cidrás sobre "Bueu no exilio ruso". El investigador local rescató lo acontecido en tierras rusas a cuatro vecinos de Bueu a partir de 1937: José y Antonio Rey y Carmen Libertad Rosales, "Niños de la guerra" y José Antonio Mauricio García, guerrillero en el país soviético

Los hermanos José y Antonio Rey Pereira y Carmen Libertad Rosales Villanueva, de Bueu, fueron tres de esos ""Niños de la Guerra", menores evacuados de España entre 1937 y 1939 por las autoridades republicanas españolas a países amigos o sensibles con el drama que se vivía para evitarles la crueldad de la guerra. El historiador de Bueu Arturo Sánchez Cidrás les recordó ayer en su conferencia sobre "Bueu no exilio ruso" con la que se abrió el ciclo, organizado por el Concello en el Centro Social do Mar "O legado do Bueu republicano no tempo:exilio e obra gráfica".

José y Antonio eran dos de los cinco hijos de Josefa Pereira Ogando y Manuel Rey Curra, él marinero de profesión y de gran trayectoria sindicalista, tal y como relata Cidrás en la publicación editada por el Concello "Bueu no exilio ruso". El matrimonio dejó la villa para encontrar un futuro laboral en Gijón y un jueves 23 de septiembre de 1937, cuando ambos hermanos, de 8 y 6 años respectivamente, salían de la guardería y ante el avance de las tropas de Franco, fueron embarcados hacia la Unión Soviética. Su madre no volvería a ver a Antonio hasta 30 años más tarde y nunca más a José que moriría en Rusia en un accidente de río. La familia siguió en Gijón, pero Josefa se quedó sola ya que el marido, que siempre puso por delante los ideales republicanos, abandonó España para irse a Costa de Marfil. Ella volvió a su casa de A Cividade en Bueu con sus otros tres hijos -la hija menor Josefa decidió ser monja en un convento en Lisboa; Laura emigró a Argentina y Manuel formó su propia familia- . Siempre vivió con la esperanza de poder reencontrarse con sus dos hijos, incluso, con la ayuda de la dueña de la casa en la que trabajaba en Bueu, María Eugenia Bolíbar, escribió al programa de TVE "Reina por un día" que hacía cumplir sueños de mujeres. Los hermanos Rey pasaron por varias casas infantiles para niños españoles en Rusia, en los alrededores de Moscú, esquivando también la invasión alemana. José estudió en el Centro de Estudios Artesanales de Zapatería y después quiso licenciarse en Derecho, pero murió en 1956 en un accidente en el río Kimrka, a 130 km de Moscú. Antonio fue chófer en una fábrica de productos químicos y encargado en el control mecánico de aviones en un aeropuerto, además de operario agrícola y de coches. Tras la muerte de Stalin en 1953, se va levantando el veto de regreso a España y en 1968 retorna. En otoño se produce el reencuentro entre madre e hijo. Siguió viviendo en Rusia, en donde estaba casado, y regresó hasta en cinco coasiones a Bueu.

La historia de Carmen Libertad Rosales Villanueva fue dramática. Ella, con su hermana, fueron evacuadas sin avisar a su familia. Vivían en el País Vasco y las autoridades republicanas, ante los inminentes bombardeos por las tropas franquistas, sacaron a los niños de las guarderías para entregarlos a sus familias y a los que eran huérfanos o no estaban los padres para recogerlos, decidieron exiliarlos en barco a un país extranjero. Su madre Carmen nunca paró de buscarlas. Encontró a Emiliana que había sido recogida perdida en un monte por la familia de un coronel; pero Carmen acabó en Rusia, en donde pasó por varias casas para niños. En ellas encontraría a Pepita Martínez Agulla, natural de Cangas, que pasó a ser su mejor amiga y con la que a través de su familia logró cartearse con su madre y hermanos, a través de un tío suyo en Argentina. En 1955 se encontró con su tío Manuel Villanueva en Leningrado y en 1956 regresa repatriada a Bueu. Después emigró a Alemania en donde trabajó en la fábrica de máquinas de escribir Addler y al poco de jubilarse fijó su residencia en Bueu, pero murió en 2001 en Frankfurt.