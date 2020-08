El suegro, el socialista y el cura confeso

Lo del suegro del edil socialista de Moaña que se llevó la madera del paseo de A Xunqueira se parece mucho al caso de un cura de una parroquia de Lalín que vendió pequeños "tesoros" del templo para pagarse un viaje a Mallorca. Al ser interpelado por la razón que le llevó a hacerlo no dudó: "Es que vi un anuncio de un viaje a Mallorca que me pareció muy bien de precio". Como cura católico que era confesaba su culpa, pero no su arrepentimiento.

Versos de Bueu en A Coruña. Es el maridaje perfecto para la exposición, en el Parrote de la Marina coruñesa, titulada "Nós somos elas" . Incluye 24 fotografías del archivo Vidal de Laxe, memoria del pasado, con poemas de 24 autoras. Y ahí encontramos a Lucía Novás y Miriam Ferradáns, de Bueu.