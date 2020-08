Moaña no repercute el coste de Sogama a los vecinos y por lo tanto no debe devolver nada

El concejal de Hacienda de Moaña, Aldán Santamarina, asegura que este Concello no debe figurar en la relación de 90 a los que Sogama ha pedido la devolución de las bonificaciones en el recibo por el tratamiento de la basura al no haber cumplido con los requisitos como repercutir esa rebaja en la tasa a los vecinos. Asegura que en el caso de Moaña y de Cangas -no en Bueu- el coste del tratamiento de la basura que se paga a Sogama no se repercute a los vecinos que solo pagan lo que es la recogida, de la que se encarga la Mancomunidad de Concellos de Cangas, Moaña y Bueu. Por esta razón asegura que la bonificación que el Concello tiene de Sogama desde el año pasado en los recibos que paga mensualmente a la sociedad, -en torno al 10%- no tiene que devolverla ya que cumple con los requisitos porque ya no repercuten el coste del tratamiento a los vecinos y también con el requisito de fomentar el reciclaje. Con esta bonificación, Moaña paga 62,93 euros por tonelada de basura a Sogama en lugar de los 69,83. En 2019, el Concello ingresó a Sogama unos 544.000 euros -ly con la bonificación se ahorra unos 54.0000. Al mes suele pagar entre 40.000 y 60.000, dependiendo de si esverano y hay más residuos.