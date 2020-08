Con la miel en los labios

Una imagen de la Feira do Mel del año pasado en la Praza do Concello de Moaña.

Una imagen de la Feira do Mel del año pasado en la Praza do Concello de Moaña. // Gonzalo Núñez

El Covid-19 no ha impedido al Concello de Moaña mantener la organización de la II Feira do Mel que se celebra este domingo día 23 en los jardines de la Praza do Concello, aunque condicionada por la pandemia. Habrá 14 expositores, la mitad de productores locales de miel, dos invitados de Allariz y Lalín y el resto de venta de otros productos del campo

A mal tiempo, por todo lo que implica la situación por la pandemia del coronavirus y por la mala campaña de miel este año, los apicultores de la comarca ponen buena cara y levantan el ánimo para organizar, en colaboración con el Concello de Moaña, la II Feira do Mel, que se celebra este domingo, durante todo el día en los jardines de la Praza do Concello.

El gobierno local cumple así con el compromiso de intentar mantener toda la programación de ocio posible, para resarcir a los sectores más castigados por el confinamiento por el Covid-19, aunque siempre haciendo respetar las medidas de seguridad con el uso obligado de mascarilla.

La Feira, que organiza el Concello, dentro de la programación Moaña Son do Mar, con la Asociación Galega de Apicultura (AGA) cuyo portavoz en la delegación en O Morrazo es José María Bello, incluirá unos 14 expositores, de los cuales cinco son de productores de miel de O Morrazo; otros dos son apicultores invitados de Allariz y de Lalín y el resto son puestos de quesos, embutidos, aceite, aceitunas, mermeladas y repostería casera.

Además de la parte expositiva, la programación de la feria incluye actuaciones musicales.

El recinto ferial se abre a las 11:00 horas. A las 11:30 está previsto un concurso de degustación de miel y a las 12:30 la actuación de Cé Orquestra Pantasma.

El programa también contempla a las 13.20 un sorteo de productos de la feria y sigue fiel a rendir homenaje al deporte. Si el año pasadpo se obsequieron tantos kilos de miel como goles que había metido en la liga el jugador del Celta Iago Aspas, este año se entrega un regalo de miel a los deportistas de Moaña Marina Oliveras y Manuel Paz Romero.

Ya por la tarde, a las 18:00 horas hay un rastreo en busca del tesoro de miel y vuelve a haber sorteo a las 19:20, de una cena para dos personas. La última actuación musical está programada para las 19:30 con los gaiteiros de Meiramar-Axóuxeres.