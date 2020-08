La Xunta insta a los barcos de Ons a cumplir la ocupación de dos viajeros por metro cuadrado

La Consellería de Infraestructuras señala que el incumplimiento de las medidas de prevención y de las obligaciones establecidas, cuando constituyan infracciones administrativas a la salud pública, será sancionado en los términos previstos en la Lei 33/2011, de 4 de octubre, general de Salud Pública. Añade que las obligaciones de las empresas de transporte público están recogidas en el Anexo al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, de medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición a la nueva normalidad. En particular en el punto 1.3 hace referencia a la obligación de uso de la mascarilla: "Así mesmo, de conformidade co artigo 6.1.b) do Real decreto lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, para as persoas de seis ou máis anos será obrigatorio o uso de máscara nos medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús ou por ferrocarril, así como nos transportes públicos e privados complementarios de viaxeiros en vehículos de ata nove prazas, incluído o condutor". Alude también al punto 6, de medidas en relación a la ocupación y uso de los vehíciulos en el transporte terrestre y marítimo en Galicia, que dice textualmente: "No transporte público regular, discrecional e privado complementario de viaxeiros, nos vehículos e embarcacións que teñan autorizadas prazas de pé, procurarase que as persoas manteñan entre si a máxima distancia posible, e establecerase como referencia de ocupación a de dous viaxeiros por cada metro cadrado na zona habilitada para viaxar de pé".

Las quejas de usuarios de uno de los barcos de pasajeros entre la isla de Ons y Bueu con parada en Portonovo, al ir lleno y por entender que no se respetaba la distancia social, ha generado un reguero de cartas de la Consellería de Infraestructuras e Mobilidade a las navieras que operan en esta ruta para instarles al cumplimiento de las medidas anticovid sobre ocupación de las embarcaciones. Les recuerda que la referencia de ocupación para viajar de pie a bordo es de dos personas por cada metro cuadrado. Las quejas partieron de viajeros que abandonaron la isla el pasado domingo en el barco de las 17:30, que se llenó dando la imagen de apelotonamiento, al adelantar el regreso de muchas personas por motivo de la lluvia.

La naviera se defendió de las quejas, en el sentido de que la ley solo obliga al uso de mascarillas en el barco, y que esta circunstancia sí se cumplía, pero no obliga a la distancia social de 1,5 metros que es muy difícil conseguir porque la normativa permite el aforo completo en el transporte público. Añade que el barco tiene un aforo de 147 personas y que la tripulación, incluso, no dejó pasar a más de 130 ya que los viajeros iban con mochilas para dejar espacio. Es más, añade que el barco tiene 100 plazas de asientos y que en la zona cubierta de proa hay 28 metros cuadrados para viajeros a pie, por lo que podrían ir 56 personas, de ahí que la capacidad aún daría para más. Añade la naviera que ellos recibieron la queja de tres miembros de una familia y que durante el viaje alguna persona debió de llamar a la Guadia Civil que se personó en el puerto de Portonovo, pero dejó continuar el viaje del barco, lo que indica que se estaba cumpliendo la ley.

Sin embargo, la consellería no tardó en reaccionar a las quejas de los usuarios dando un tirón de orejas a las navieras en forma de recordatorio. Les remitió una carta a las ocho navieras que operan: Cruceros Islas de Ons, Cruceros Rías Bajas, Naviera Illa de Ons, Naviera Mar de Ons, Naviera de las Rías Gallegas, Bahía Sub, Tours Rías Baixas y Cruceros do Ulla, en la que recuerda que en las embarcaciones con plazas de pie autorizadas, las personas deben de mantener entre sí la máxima distancia posible. Añade que por eso se establece como referencia la ocupación de dos viajeros por cada metro cuadrado en la zona habilitada para viajar a pie. En los escritos remitidos también se hace hincapié en la obligación del uso de mascarilla por parte de todos los viajeros y de la tripulación. De igual forma, recuerda la necesidad de mantener la distancia social a la hora de realizar los embarques y desembarques.

La Xunta solicita a las operadoras, que ofrecen servicios de transporte de ría, la colaboración necesaria para evitar contagios en esta situación de pandemia.

Lo cierto es que las tripulaciones de los barcos del transporte de ría están desbordadas por el aumento de responsabilidad en esta pandemia, ya que además de sus tareas propias deben actuar también como policías para hacer cumplir con la obligación de uso de mascarillas, y muchas veces no es fácil.