El barrio de Banda do Río sigue pendiente de su reforma

El Concello de Bueu tiene deberes pendientes que hacer en el barrio de Banda do Río desde que el 2 de marzo aprobara en el pleno de la corporación, por unanimidad, una moción para sacar adelante un concurso para la reforma integral de esta zona del casco urbano, de la que nada se sabe. Así, la Asociación de vecinos de Banda do Río, que preside Óscar Veiga, pide al alcalde, Félix Juncal, que convoque lo antes posible la mesa de trabajo para tratar sobre esta reforma. Piden que se trate el estado actual de las gestiones para la convocatoria del concurso para dicha reforma integral; cómo se prevé realizar la financiación de los gastos del concurso de ideas, definir una hoja de ruta marcando los objetivos para los próximos tres meses y la posibilidad de recuperar al público el espacio de la trasera del edificio Can do Penedo.

Recuerdan que el proyecto, tal y como consta en la exposición de motivos, debería proponer una imagen renovada y al mismo tiempo soluciones para los problemas esenciales del barrio como la homogeneización urbanística, respetando la idiosincrasia marinera del barrio; mejorar la movilidad con la eliminación de barreras arquitectónicas, buscar soluciones a los problemas medioambientales del río y de la playa, con su puesta en valor y dar soluciones a los aparcamientos y ordenación del tráfico.