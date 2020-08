A Fundación Alexandre Bóveda distingue hoxe a título póstumo a Antonio Nores

Pontevedra e Poio conmemoran hoxe o Día da Galiza Mártir, no cabodano da execución de Alexandre Bóveda. Este ano os actos incluirán unha homenaxe ao veciño cangués Antonio Nores, finado recentemente, pola súa traxectoria e traballo dentro da asociación para a recuperación da memoria histórica en Cangas.

Os actos previstos para hoxe comezarán ás 13.00 horas no monumento erixido no lugar de A Caeira, en Poio, na honra de Alexandre Bóveda, onde terá lugar o acto institucional e unha ofrenda floral. O entorno estará pechado ao tráfico e limitarase o aforo para adaptarse ás normas sanitarias derivadas da Covid-19.

Precisamente as novas disposicións sanitarias e as previsións meteorolóxicas obrigaron a cambiar a programación inicialmente prevista. A entrega do Premio Galiza Mártir estaba prevista para ás 20.30 horas na Praza Curros Enríquez, pero finalmente será durante o propio acto institucional das 13.00 horas na Caeira. A persoa encargada de recoller o recoñecemento da Fundación Alexandre Bóveda será a viúva de Antonio Nores.

Ofrenda

O programa da xornada cómpletase cunha ofrenda floral e acto cívico no cemiterio de Pontevedra, no lugar onde está soterrado o político e intelectual galeguista, asasinado en agosto de 1936.