Bueu lembra a Johan Carballeira e o legado republicano

A Concellería de Cultura de Bueu celebra hoxe o acto de entrega dos premios que levan o nome de Johan Carballeira: xornalista, poeta e alcalde da vila represaliado tras o golpe militar de 1936. Unha celebración que desta vez faise coincidir co denominado "Día da Galiza Mártir" e que virá acompañada dunha serie de charlas baixo o título de "O legado do Bueu republicano no tempo".

O acto de hoxe será ao aire libre por mor das condicións obrigadas pola pandemia sanitaria da Covid-19. O escenario escollido será o parque do Ramal dos Galos, ao carón da Biblioteca Gonzalo Torrente Ballester, a partir das 21.30 horas. Os premiados deste ano son Nieves Neira no apartado de xornalismo por unha reportaxe titulada "A fotógrafa revelada", sobre Maruja Roca, e Marcos Abalde Covelo en poesía co poemario "Alcatrán". Unha vez concluído o acto de entrega e os discursos haberá un concerto a cargo do cantautor Tino Baz.

As actividades vencelladas á memoria histórica en Bueu proseguirán mañá martes cun ciclo de conferencias coas que desde a Concellería de Cultura queren cubrir a ausencia do programa de "Bueu, gozosos anos 30" que este ano non se puido celebrar a causa do confinamento. As charlas comezarán mañá e continuarán ata o 28 de agosto baixo o título de "O legado do Bueu republicano no tempo".

O encargado de abrir estas conferencias será o mestre e investigador Arturo Sánchez Cidrás, que falará da presencia de nenos de Bueu no exilio ruso, e que estará presentado por Loli Docampo. O xoves 21 será o turno de Enrique Acuña, que presentado por Xaime Toxo, falará sobre a presenza en Bueu do artista Federico Ribas. A charla leva por título "Sol e néboa no Bueu do 36".

A programación retómase a vindeira semana con dúas novas ponencias. O mércores 26 o profesor e xornalista Francisco Rodríguez Pastoriza adicará a súa intervención ao artista e cantante Xulio Formoso. E finalmente o venres 28 Xurxo Martiz Crespo pechará este ciclo cunha conferencia titulada "Alberto Fernández Mezquita, o noso home na sombra", adicada ao que fora compañeiro da artista Maruja Mallo e que tamén estivo en Bueu na década de 1930.

Desde a Concellería de Cultura de Bueu indican que as ponencias serán na planta alta do Centro Social do Mar e para asistir é necesario cubrir un formulario que se pode atopar desde hoxe na web do Concello de Bueu. Trátase de garantir un aforo limitado e ter información de contacto dos asistentes no caso de que se detecte algún tipo de contaxio.

As actividades deste ciclo complétanse coa edición de dúas publicacións. Unha é un facsímile de "Estampas da represión en Bueu" de Federico Ribas, que inclúe láminas do artista e textos de Arturo Sánchez Cidrás e Xaime Toxo. A outra é unha revista titulada "Bueu no exilio ruso", que recolle a biografía de tres nenos da guerra nacidos en Bueu e a súa estancia forzada durante máis de 20 anos na antiga URSS.