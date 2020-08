San Roque se queda sin danza, pero no sin las reverencias

La celebración de San Roque en la parroquia canguesa de O Hío este año ha sido histórica. Muy a su pesar. Por primera vez en décadas la ancestral danza en honor al santo no se pudo celebrar ante el emblemático Cruceiro. El temor a que se registrasen aglomeraciones alrededor de este espacio y que no se respetase la necesaria distancia de seguridad obligó a suspender una tradición que se remonta al siglo XIV. Una decisión que encierra una cruel ironía: una danza cuyo origen se atribuye a un agradecimiento a San Roque por la curación de la peste se tiene que suspender varios siglos después por culpa de otra enfermedad, la Covid-19. Pese a ello la tradición no se perdió del todo. Tres representantes de la danza -el guía, el gaiteiro y el 'caixeiro' o percusionista'- entraron en la iglesia parroquial para interpretar una breve parte del baile: las venias o reverencias ante el santo.

Desde que se conocieron las medidas de la denominada como "nueva normalidad" todas las partes que forman parte de festividad de San Roque tuvieron claro que este año había que renunciar a la procesión y a las tradicionales "poxas" o subastas. La gran duda era qué hacer con la danza. El problema no era el baile en sí, sino la cantidad de gente que se podía congregar alrededor del atrio para verlo. Así, por responsabilidad y prudencia se optó por suspender la ancestral danza y limitarla a interpretar las venias en el interior del templo una vez concluida la misa. "Recordando la situación que tenemos hoy bien merece la pena realizar una reverencia al Santísimo y a la cruz y, después, a San Roque. Deseamos que le pida a Dios insistentemente, constantemente, para que nos ayude como ayudó en aquel momento cuando comenzó la historia de esta danza. Que sea así. Se lo pedimos a San Roque", dijo el párroco de O Hío, Alfonso Fernández antes de invitar a entrar a los músicos y al guía.

La actuación fue breve, apenas cinco minutos, y al salir los fieles y vecinos despidieron a los integrantes de la danza con un aplauso. El gaiteiro y el 'caixeiro' aún interpretaron como despedida la parte musical de la contradanza, que es el fragmento no religioso del baile. Todos con el deseo de que en 2021 la danza ancestral de San Roque regrese con todo su esplendor.