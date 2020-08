El PP denuncia que Cangas sigue sin Policía por las noches pese al refuerzo de plantilla

Por prudencia y por no crear alarma en la población, el PP de Cangas ha guardado silencio sobre el prolongado cierre del servicio nocturno de la Policía Local, aunque el reciente refuerzo de la plantilla con una decena de agentes y el aumento de la población y de las actividades de ocio nocturno durante el verano le han hecho cambiar de parecer. Así, el grupo municipal que encabeza José Enrique Sotelo denuncia que "a pesar de las numerosas contrataciones, a pesar de hacerse la foto anunciando policías en bici y mejoras en las instalaciones, a pesar de que hubo turnos de cinco policías durante el día, Cangas sigue sin tener patrulla de la Policía Local por la noche todos los días".

El problema ya fue abordado por los populares en varias ocasiones, tanto a través de preguntas por escrito dirigidas al gobierno local como en el Pleno, pidiendo copia del cuadrante donde figura la distribución de los trabajadores en los distintos turnos adscritos a la Policía Local. La última petición al respecto, firmada por sus siete concejales, data del pasado día 7, aunque, "como casi siempre, el señor Pazos no sabe o no contesta". Mientras tanto, las quejas por la falta de servicio se acumulan y el gobierno bipartito no soluciona el problema, dando muestras de que la transparencia que pregonaba en la oposición "no está entre sus virtudes".

El PP asegura que siempre ha apostado por la prudencia en este tema para "no alarmar a los ciudadanos", que su demanda no sea mal interpretada y para dar tiempo suficiente para arreglarlo con la llegada de más medios. "Una vez más, siguen sin hacernos caso y, ante la preocupante situación, lo hacemos público", anuncia Sotelo, que pide al ejecutivo que lidera Xosé Manuel Pazos que asuma sus responsabilidades, tras cinco años gobernando, y no siga echando balones fuera.

También recuerdan los ediles populares que ya no sirve echarle la culpa a los anteriores gobernantes ni las "excusas" del plan de ajuste o de las jubilaciones, que también sufrió el PP y que, aún así, "no hubo un solo día sin patrulla nocturna". Ahora, "con más policías que nunca" y a pesar del aumento de gasto y de que estamos en plena temporada estival, el turno de noche de la Policía no está cubierto. En su opinión, el gobierno cangués prioriza las acciones de cara a la galería, "totalmente prescindibles", como la "brigada de Policía Local montada en bici", frente a las que se considera más necesarias, como la seguridad ciudadana.