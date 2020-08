Bueu entrega o luns os Premios Johan Carballeira e abre a nova convocatoria

A Concellería de Cultura organiza o luns a entrega dos Premios Johan Carballeira, nas súas modalidades de xornalismo e poesía. Será nun acto ao aire libre, no entorno do parque público do Ramal dos Galos e que incluirá a actuación musical do cantautor Tino Baz.

A entrega na data habitual non foi posible por mor da pandemia e nesta ocasión o Concello escolleu o 17 de agosto, considerado como "Día da Galiza Mártir". O acto comezará a partir das 21.30 horas e estarán presentes os gañadores de ambos os certames: Marcos Abalde polo premio de poesía e Nieves Neira polo de xornalismo.

Ao mesmo tempo, desde a Concellería de Cultura acaban de abrir a convocatoria para unha nova edición destes galardóns, que son unha homenaxe ao escritor, poeta e antigo alcalde de Bueu, José Gómez de la Cueva "Johan Carballeira".

Os interesados dispoñen ata o vindeiro 31 de xaneiro para presentar os seus traballos, xa sexa en formato electrónico ou ben en papel a través do Rexistro do Concello de Bueu. Os premios están dotados cunha contía de 1.500 euros e no caso da convocatoria de poesía inclúese a publicación do poemario gañador a cargo de Edicións Xerais.

Esta nova convocatoria supón xa a vixésimo cuarta para o premio de poesía e a decimoitava para o de xornalismo