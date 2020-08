Cangas reforzará el plan de limpieza de los colegios y critica la desidia de la Xunta

El gobierno de Cangas ha expresado su "enérgica protesta" por el desaire de la Xunta al no haberle hecho partícipe del protocolo que piensa aplicar en las escuelas para garantizar la seguridad frente a la covid-19, y en particular la obligación de reforzar el servicio de limpieza, que recae en el Concello. En todo caso, tanto el alcalde, Xosé Manuel Pazos, como la concejala de Ensino, Ingrid Oprea, quieren "tranquilizar a la comunidad educativa" y garantizan que se incrementarán los medios de limpieza y de personal no docente que se precisa ante la nueva situación. "La Xunta no lo hace, pero nosotros sí vamos a cumplir, que nadie lo dude", enfatizan.

Las anpas y la comunidad educativa siguen presionando para que el curso escolar pueda comenzar con plenas garantías. El martes por la noche escenificó frente al consistorio cangués los graves problemas de espacio en las aulas.