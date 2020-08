Cangas ofrece gratis 8 conciertos y 4 actividades infantiles para mitigar la suspensión del Cristo

Este verano no habrá Festas do Cristo, pero sí un amplio programa de dinamización cultural que comienza mañana y se intensificará el último fin de semana de agosto y el primero de septiembre. Es, en síntesis, el mensaje que traslada el gobierno de Cangas para cubrir la demanda de ocio en una temporada estival "atípica" por la pandemia de covid-19, que obliga a suspender la fiesta grande de la localidad con sus verbenas y sus atracciones feriales, pero no a renunciar a un programa alternativo. Serán ocho conciertos de música y cuatro actividades infantiles que abre mañana la actuación de Carmen Penim en la explanada de Ojea y cerrará el 5 de septiembre Jamila Castillo. Entre una y otra pasarán por el escenario los Peregrinos Musicais, Seso Durán, Cherry Sweet, Óscar Ibáñez, Xico de Carinho y Bo Derek´s, así como los espectáculos Desastronauts , Uxía Lambona e a Banda Molona, Mamá Cabra y Piscore.

El contenido del programa "Cultura no Camiño", que se une a otras actividades ya en marcha, fue presentado ayer por el alcalde, Xosé Manuel Pazos, y técnicos de los departamentos de Cultura y Xuventude. La artista Carmen Penim presentará mañana, a las 22.30 horas en la el palco de Ojea, algunos temas de su nuevo disco, "Cantos de terra e sal", junto a otros de su ecléctico repertorio recogido en los cuatro cedés ya publicados donde pone música a poemas clásicos y actuales en gallego, castellano y portugués. La actividad, como todas las que avala el Concello, tiene un aforo máximo de 300 personas, todas sentadas y con mascarilla para cumplir el protocolo de seguridad frente a posibles contagios, y las invitaciones pueden recogerse en la Casa da Xuventude, en horario de mañana.

El sábado, en el mismo escenario y a la misma hora, continúan la programación de "Aturuxos ao son da ría" con la intervención de Pais de San Roque, y el domingo se traslada a la alameda de Aldán con la participación de Peis d´hos (21.00 horas). Y a las 22.30, en el atrio de la capilla de San Blas (A Madalena) se proyecta "Mascotas 2", dentro del ciclo de Cine de Verán.

El circo llega a Ojea el jueves día 20 con la compañía Desastronauts, que representará Máis alto aínda a las 21.00 horas, incluido en el programa "Cultura no Camiño". El viernes 21 las actividades se trasladan al Parque da Palma con un concierto de música clásica del cuarteto "Quinta corda", a las 21.00 horas, y a las 22,30 de proyectará la película "Dumbo" en la alameda de Aldán.

Entre el 23 y el 26 de agosto se celebrará una nueva edición del Canjazz, aunque sus responsables no han presentado aún en cartel, y e jueves 27 el palco de Ojea acogerá el concierto de Uxía Lambona e a Banda Molona, destinado a un público familiar. Un día después, el viernes 28 de agosto, fecha marcada en la memoria histórica, se ofrecerá el concierto "O son da memoria", con Seso Durán. Y el mes se cerrará Cherry Sweets, el domingo 30, y Mama Cabra, el lunes 31.

La programación de septiembre en la explanada de Ojea incluye los conciertos nocturnos de Óscar Ibáñez y Tribo (martes 1); Xico de Carinho (miércoles 2); Piscore (jueves 3); The Bo Derek´s (viernes 4); y Jamila Castillo (sábado 5), según refleja la programación presentada ayer en el Concello con el marchamo de que es "variada y atiende a todos los públicos".