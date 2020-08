Denuncian al cura de Moaña por entregar presuntamente comida caducada en Cáritas

Una vecina de Moaña, en compañía de al menos otro vecino, ha presentado en el juzgado de Cangas una denuncia contra el párroco de Moaña, José Luis Muñiz, acusándole entre otras cosas de entregar, presuntamente, alimentos caducados "de hasta 15 días" a los usuarios de Cáritas. "Los huevos están podridos cuando los vas a abrir y el pescado y la carne la descongelan con estufas y mangueras, por lo tanto tenemos que cocinarlo al momento o tirarlo", alega la vecina denunciante, Ángela Fernández Rodríguez.

Sus quejas hicieron incluso que interviniese la Policía Local en una ocasión. Y es que entre las denuncias alerta al juzgado de que el párroco "nos hace rezar cuando tiene bastante gente esperando. Además no entras por orden de llegada como se hizo siempre, sino que tiene una lista y nos llama por nombre y apellidos en plena calle, sin privacidad alguna. Hay gente mayor que tiene que esperar en la acera con el calor", explica la denunciante que ha decidido dar la cara y acudir ante los juzgados.

En la denuncia se relatan también otros problemas como la petición del cura de que acuda directamente a la iglesia parroquial para repartirle la comida. "Me negué a ir y fue cuando vino la Policía", relata. Asegura, la denunciante, que los usuarios "estamos cansados de que no nos respete y encima nos diga que allí tenemos que ir con humildad". Alerta también de que una voluntaria "me dijo que no tenía los papeles de Cáritas en regla".

Concluye, en su escrito de denuncia, que considera "una vergüenza que tanta gente y tantas empresas donen los alimentos y dinero para que nos traten como escoria y encima nos dan los productos caducados".

La justicia deberá decidir ahora sobre el asunto, tras la denuncia presentada ayer mismo en el juzgado de instrucción y primera instancia de Cangas.