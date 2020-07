María Solinha conquista Sicilia

A historia de María Soliño acada o seu primeiro gran recoñecemento internacional. A película dirixida por Ignacio Vilar vén de gañar o máximo galardón na sección "Indieuropea" do Taormina Film Fest, que se celebra nesta localidade da illa italiana de Sicilia. Un festival que xa suma 66 edicións e que está considerada como unha cita ineludible para o mellor cine europeo e mundial.

A "María Solinha" do director galego competía con outras once longametraxes de países como Francia, Polonia, Irlanda, Turquía, Grecia, Reino Unido, Rusia, Italia e Bulgaria. Proxectouse na súa versión orixinal en galego, con subtítulos en idioma italiano.

A edición do Taormina Film Fest estivo marcada polas excepcionais condicións da situación sanitaria derivada da covid-19, pero aínda así puido celebrarse dentro das condicións da nova normalidade e o xurado premiou a película de Ignacio Vilar, a sétima na súa traxectoria como realizador.

A pandemia xa obrigou no seu momento a alterar a estrea de "María Solinha", que ía ser o 15 de maio, coincidindo cos actos das Letras Galegas. Ante o peche das salas a estrea vai ser en máis de 100 concellos de Galicia e Castela e León, desde xuño ata outubro con proxeccións ao aire libre e autocine. A primeira desas proxeccións foi precisamente en Cangas.

A película está producida por Vía Láctea Filmes e a colaboración da Televisión de Galicia. O reparto inclúe a Laura Míguez, Grial Montes, Santi Prego, Antonio Durán "Morris" ou a Mabel Rivera. Desde a produtora destacan que o plan de proxeccións en concellos constitúe "un proxecto inédito, no que supón de exhibición con carácter de estrea e primicia mundial dun filme, galego e en galego" en vilas que non contan con sal as comerciais e antes incluso que nas grandes cidades.