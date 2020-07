Cangas cierra el fin de semana con un centenar de denuncias y reforzará el control de las playas

La Policía Local de Cangas ha cerrado un fin de semana que califica de "tranquilo" con la expedición de aproximadamente un centenar de denuncias en las playas (las mismas que en toda la semana anterior), el grueso de ellas por estacionamientos irregulares. Las dos patrullas destinadas al control de los arenales y específicamente a que se respeten las restricciones de acceso a 33 de ellos -aquellos a los que se llega por viales de titularidad municipal- han tenido jornadas intensas con varios frentes abiertos, y con Nerga, Menduiña y Liméns -curiosamente playas donde no hay limitaciones de acceso- como tres de los puntos conflictivos por los aparcamientos indebidos de algunos conductores.

Los agentes también han tenido que intervenir en Viñó, cortando el vial de acceso a ese arenal puntualmente tanto el sábado como el domingo por la gran afluencia de vehículos. La idea es, sin embargo, que la prohibición de circular por esa carretera sea desde hoy ya permanente salvo para autorizados, toda vez que desde el Concello de Cangas se entiende que el vial es de su competencia y no provincial, como alegaron algunos conductores al encontrar en la zona alguna placa en la que se identifica la carretera como EP 1006 (Estrada Provincial 1006). Esta misma semana se retirarán las placas y la prohibición de circular entrará en vigor.

Uno de los principales problemas que se está encontrando la Policía Local de Cangas en los últimos días es la proliferación de las furgonetas camper, vehículos preparados para poder pernoctar en ellos pero que no cuentan con los servicios de una autocaravana, entre ellos el aseo. "En Viñó, Areamilla o Nerga hay muchas de ellas, y al no tener servicios generan bastantes residuos y problemas", señala el jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, que admite asimismo que la normativa no está demasiado clara con ellas. "Las señales de prohibición en algunas zonas son para autocaravanas y estos son vehículos mixtos que podrían considerarse tipo turismo. Sería interesante poder regular estas furgonetas", apunta.

Lo que sí ha ocurrido con ellas es que en la parroquia de O Hío los agentes se han encontrado con varias fincas que se están usando para albergar hasta cinco o seis de estas furgonetas, al estilo de una zona de acampada, pero sin contar con los permisos para ello, por lo que se procedió a denunciar solamente el sábado a seis de ellas. "Las alertas ya llegan desde el servicio de recogida de residuos, porque hay un notable incremento en determinadas zonas", apunta.

Autocaravanas

En cuanto a las autocaravanas la sensación desde la Policía Local de Cangas es que existe un cumplimiento generalizado de las normas, a pesar de que haya habido algunas excepciones, como en Areamilla y Viñó, donde se procedió a denunciar a alguna por estar en esa zona sin la correspondiente tarjeta de autorización. En otras zonas como Nerga las dificultades para ordenar el aparcamiento son mayores al no estar estos delimitados. "Entorpecen muchísimo porque pasan días allí y no permiten que haya una rotación de vehículos", afirma el máximo responsable de la Policía Local canguesa. En cambio los agentes no han tenido que intervenir este fin de semana en los arenales por un exceso de aforo o por que se incumpliese la nuevo normativa que obliga a llevar la mascarilla puesta salvo en contadas excepciones.

Las labores de control de playas no solo van a continuar sino que incluso se van a reforzar en los próximos días. Si hasta ahora la vigilancia se extremaba durante los fines de semana la intención es que a partir de ahora las patrullas actúen diariamente en el rural cangués, especialmente durante las tardes, que es cuando se concentra la mayor afluencia a los arenales. La idea desde el concello cangués es intensificar su atención sobre las playas en un año en el que, señalan, se está viviendo una situación absolutamente excepcional que requiere de adoptar este tipo de medidas.