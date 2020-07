La desinfección por el Covid-19 de los baños en tres playas de Moaña se dispara a 15.000 euros

La apertura de los baños este verano en las playas se ha convertido en otro importante coste económico para los concellos por la aplicación de las medidas anticovid que obligan a tenerlos desinfectados, aunque en las recomendaciones de la Xunta no se especifica cuántas veces han de limpiarse. Cangas, que este verano ha rechazado sus 7 banderas azules, ha optado por no abrir ninguno de los ocho aseos que tenía en playas, según su concejala delegada, Aurora Prieto, por el fuerte coste y porque no se podía garantizar el servicio.

Moaña sí decidió abrirlos finalmente en O Con -con bandera azul-, A Xunqueira y Samertolaméu, mediante un contrato con una empresa privada, que empezará hoy mismo, y un coste que se dispara a los 15.000 euros, Moaña dudaba en un principio de poder abrir los aseos por este importante gasto, pero al final el Concello consiguió una subvención de la Xunta a través de un convenio, firmado el pasado día 8 entre la alcaldesa y la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia de la Xunta, para el establecimiento de normas de limpieza y control en las playas para la prvención del Covid-19, por el cual la Xunta subvenciona el 75% del coste de los solicitado (11.987 euros) y el Concello hace frente al 25% restante, 4.000 euros.

El edil de Medio Ambiente, Odilo Barreiro, asegura que aunque en las recomendaciones de la Xunta no especifican el número de veces a desinfectar los baños "entendemos que por lo legislado anteriormente y la afluencia de bañistas, debemos hacerlo cada dos horas". En la junta de gobierno de esta semana, el Concello acordó adjudicar el contrato a la empresa Servisub, que realizará cuatro limpiezas diarias cada dos horas, entre las 12:00 y las 20:00 horas, todos los días de la semana, incluidos sábados y domingos. El servicio se extiende desde el 15 de julio al 15 de octubre. La empresa dispondrá para este trabajo de tres operarios. Se aplicará solución clorada al 5% en todas las superficies a limpiar mediante pulverización, espera de 20 minutos para que actúe y solución aplicada con ventilado, y posterior limpieza con Sanox con aclarado y secado. El presupuesto incluye el traslado de personal, materiales a emplear, reposición de papel higiénico y demás productos de aseo personal, material desinfectante y equipos de protección (EPI). Una vez limpiados, se colocará una pegatina acreditativa de "local desinfectado".

Odilo Barreiro asegura que si se acordó contratar una empresa externa fue porque modificar las condiciones del personal municipal "era injusto para ellos, al ocuparles sábados y domingos, mañana y tarde". Añade que la contratación de personal implicaría también aplazar mucho la implementación de la medida "ya que no podríamos iniciarla hasta tener confirmada la subvención con la firma del convenio".

El Concello de Bueu valoró durante las últimas semanas varias alternativas, desde contratar a una empresa especializada hasta mantener cerrados los aseos. Finalmente, para intentar conservar las cuatro banderas azules que volvió a conseguir, se optó por abrir los aseos y organizar su limpieza con personal municipal. La responsable de la Concellería de Turismo, Silvia Carballo, explica que se ha contratado a dos personas, que contarán con el refuerzo de más personal municipal, para realizar la limpieza de los baños. Completarán cada día un circuito que incluirá Area de Bon, Lagos, Mourisca, Banda do Río, Portomaior y Lapamán. La previsión es realizar entre tres y cuatro higienizaciones diarias, entre las 13.00 y las 20.00 horas, tal como se acordó con Adeac. Precisamente hoy, a las 18.00 horas, está previsto el izado de las cuatro banderas azules y el acto oficial será en Area de Bon.

El servicio de limpieza de parte de los arenales este año se articulará a través de la contratación de una empresa, con cargo a una subvención de la Xunta de Galicia. La convocatoria autonómica cuenta con una segunda línea a la que también se ha acogido el Concello de Bueu, que permitirá la adquisición de un vehículo 4x4 adaptado para las playas y un remolque para el tratamiento y la limpieza de las playas.

Por otra parte, Cangas espera iniciar este viernes el balizamiento de sus playas -este año también Temperáns- lo que ayudará a regular la masiva afluencia de barcos este verano que están provocando quejas de usuarios de los arenales.