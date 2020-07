Vecinos de Bueu se quejan de la "invasión" de caravanas en el entorno de Cabo Udra

Vecinos de Bueu han mostrado su malestar por la masiva afluencia de caravanas que se ha registrado en los últimos días en el entorno de Cabo Udra, y que tuvo su punto culminante en la jornada de ayer, en la que cerca de una treintena de estos vehículos ocupaban la práctica totalidad del espacio reservado a estacionamiento. Los vecinos apuntan que buena parte de estas autocaravanas permanecen varios días en este lugar, que carece de los servicios necesarios de un área específica para campismo, y alertan de que esto ha provocado la aparición de excrementos en uno de los lugares de mayor encanto natural del municipio buenense.

La normativa permite a las caravanas estacionar en la zona, pero siempre y cuando no permanezcan en ella más de 48 horas y no saquen escaleras, habiliten mesas o tiendan ropa, toda vez que no es una zona oficial de acampada. Sin embargo, la sospecha que existe es que muchos de estos vehículos pernoctan en la zona. En otra zona del municipio buenense, el entorno de la playa de Lagos, también se concentraron ayer caravanas, aunque en un número más reducido que en Cabo Udra.

Los vecinos se quejan de que las restricciones en otros municipios ha provocado un efecto llamada en Bueu, con una mayor presencia de este tipo de vehículos aprovechando uno de los meses fuertes del verano, el de julio. En el vecino Cangas se ha restringido el acceso a todo tipo de vehículos a ciertas playas e incluso Portos de Galicia anunció hace días que tomaría medidas para regular la importante presencia de caravanas en el muelle de Aldán, lo que también provocó en su momento las quejas vecinales.

El gobierno local de Bueu contemplaba la instalación de un área de servicio para caravanas en el vial de bajada a Cabo Udra, concretamente en el lugar de A Roza, donde estos vehículos podrían vaciar las aguas residuales y aprovisionarse de agua potable. De este modo, además de dar un servicio a este tipo de turismo, quería evitar situaciones como las vividas en años anteriores, donde algunos usuarios utilizaban los aseos de la playa de Mourisca para vaciar sus depósitos de aguas grises, lo que provocaba que prácticamente a diario había que vaciar la fosa séptica.

Por otra parte, vecinos de la playa de Tuia mostraron ayer su malestar por el los atascos que se produjeron durante la tarde debido a la afluencia de personas al arenal. Según manifestaron algunos residentes en el lugar la falta de aparcamiento provocó que muchos vehículos tuviesen que dar la vuelta y esto motivase importantes retenciones, al no poder absorber el vial todo el tráfico generado,

Los vecinos apuntan que en su momento propusieron al concello la posibilidad de habilitar durante el verano el vial de Tuia como acceso con sentido único a la playa y que la salida fuese por Cabalo, a fin de aligerar la circulación rodada. Sin embargo, lamentan que su sugerencia no fuese considerada y puesta en marcha.