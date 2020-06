Pazos se reunirá con los dueños de los 'leiraparking' pero no cambiará su idea

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) está dispuesto a mantener una reunión con los propietarios de los aparcamientos rurales, más conocidos como "leiraparkings", pero no está dispuesto a cambiar de opinión respecto a su modelo de restricción de acceso rodado a las playas. Asegura el regidor que no se trata de un plan de tráfico improvisado, sino de una decisión muy meditada. "Estoy dispuesto a recibirlos. Nunca me niego a recibir a nadie. Pero no voy a cambiar de opinión. Es una decisión muy meditada que trata de impedir que los arenales se llenen de gente y servir a un bien común como es la salud. Si se ponen a disposición de la gente miles de plazas de aparcamiento no logramos el efecto que pretendemos. Se trata de un año atípico y hay que entenderlo así. Consideramos que 50 coches por aparcamiento es una cantidad prudente de vehículos que no impidirá a los "leiraparking' continuar trabajando", manifiesta el alcalde cangués.

También Xosé Manuel Pazos indica que es inasumible una de las peticiones que realizan los propietarios de estos aparcamientos, como que se impida aparcar en los caminos y carreteras. "Se va a impedir aparcar donde lo diga el Código de Circulación, que es lo que tendrá en cuenta la Policía Local a la hora sancionar. Lo que no podemos hacer es lo que ellos pretenden, guiar a la gente hasta los "leiraparkings" , aclara.

En cuanto a la petición del grupo municipal del Partido Popular, que exige un informe jurídico del secretario municipal sobre la restricción del acceso al tráfico rodado a las playas, que este grupo municipal considera xenófobo porque no se puede discriminar en función del empadronamiento, Xosé Manuel Pazos recomienda que se lea el Diario Oficial de Galicia (DOG). También manifiesta que el Concello de Cangas, como todos los concellos, tiene competencias para restringir el tráfico rodado en vías de su competencia, de hecho ya lo hace en el casco vello, donde solo se deja entrar a personas residentes o con comercio, y nadie calificó la medida de xenófaba. Pazos acusa al PP de poner el electoralismo, en clave autonómica, por delante de la salud pública. "¡Qué vean las imágenes que se producen en playas de otros municipios, tanto de España como del extranjero, a ver si es eso lo que quieren!", apunta el alcalde de Cangas, que no se cansa de repetir que el coronavirus no desapareció y hay que mantenerse atento.

Reunión de portavoces

Por otra parte, el alcalde de Cangas convocó ayer una reunión de portavoces que tendrá lugar el jueves, a las 18.00 horas, donde informará precisamente del plan de restricción de acceso rodado a las playas, que comenzará a funcionar mañana, y de la situación en la que se encuentra cada dependencia municipal, . qué servicios se prestan y qué horario, algo que responde a una petición de la portavoz del grupo del BNG, Mercedes Giráldez.