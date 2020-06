Los ecologistas denuncian una explanación ilegal junto a un petroglifo en Nerga

El Colectivo Ecoloxista Luita Verde denuncia la dejadez e incompetencia de las administraciones públicas que, tras ser advertidas por escrito en el mes de febrero de la corta, desbroce y explanación del entorno de un petroglifo en el entorno de la playa de Nerga, no han hecho nada para abrir expediente de infracción, sancionar a los responsables y revertir ese espacio a su estado original.

Aseguran los denunciantes que advirtieron de la situación por el registro del Concello de Cangas, en la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura e Turismo y en la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, pero no han tomado medidas. La supuesta infracción se sitúa en el lugar de As Eiras, en la parroquia de O Hío, en suelo no urbanizable de Costas Mariñas y de Patrimonio Histórico según las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento municipales y dentro del área de protección integral del yacimiento de la Edad del Hierro y Romano del Castro da Igrexiña (GA36008001).

Según Luita Verde, se procedió a la corta y desbroce de arbustos costeros y a la excavación, explanación y cubrición del suelo con piedra de grava blanca, así como la conexión en la parte trasera de la obra con varios tubos de polietileno subterráneos para servicios de agua y eléctrico "con la más que probable intencionalidad de instalar en breve de una construcción o caseta con terraza anexa. Estas acciones, en el entorno de la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Espazo Natural Protexido pola Rede Natura da Costa da Vela, produjeron "un impacto severo y crítico en el medio natural, con la corta e incluso desaparición de especies costeras, en especial de la comunidad vegetal de abruñeiros ( Prunus spinosa) existente en la zona, agravado con la fase posterior erosiva de excavación y movimiento de tierras y, por último, de su desnaturalización con la cubrición con una capa de piedra de grava blanca", describen.

Añaden que también se ha producido "un impacto severo en el área de protección integral del yacimiento arqueológico, incluido en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia y en el Catálogo Complementario de Monumentos e Conxuntos Histórico-Artísticos".