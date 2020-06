La CIG reclama el material donado por Aspas al personal sanitario de Cangas y Moaña

El delegado de prevención de la base de ambulancias del 061 en Cangas, Óscar Graña, denuncia que el Sergas ha prohibido la utilización del material de protección donado por el futbolista del Celta Iago Aspas, al personal sanitario de Cangas y de Moaña y que había sido entregado en un acto el pasado 29 de mayo, en el campo moañés del Casal, con presencia del delantero, la alcaldesa, Leticia Santos; y el propio Graña. El material donado consistía en pantallas de protección ligeras, gafas adaptadas para no empeñarse, varios tipos de mascarillas, monos de alto nivel, cinta para sellar los trajes, batas impermeables y termómetros.

Graña asegura que la dirección de Atención Primaria comunicó al personal sanitario que no se podía utilizar el material, según él, "por non ter convidado ao acto de presentación aos directivos de Atención Primaria". Añade que lo que se alegó es que el material no fue analizado por los servicios de medicina preventiva del Sergas a través de la "Central de Doaciones", creada por la Xerencia de Vigo. Sin embargo, afirma que el personal sanitario de los Puntos de Atención Continuada (PAC) de urgencias de Cangas y de Moaña notificó a la Xerencia las características del material donado y las fichas técnicas de los productos con información detallada sobre la certificación y el cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales.

"Lamentamos que una iniciaitiva tan hermosa y que tan solo pretendía que el material llegara directamente al personal sanitario, tuviese la mejor calidad posible y sirviese para atender a la población de Morrazo, se ensucie por egoísmo de nuestros gestores", señala Graña recogiendo el testimonio de trabajadoras de estos centros de salud.

Asegura que fue el jefe del Servicio del Centro de Salud de Cangas, Benigno Villoch, quien transmitió la orden de trabajo a los profesionales del PAC que implica sanciones económicas en caso de contagiarse de coronavirus al perder la condición de baja laboral por enfermedad profesional. Los profesionales sanitarios no entienden que se haya permitido el uso de material de protección artesanal en el inicio de la crisis sanitaria y se prohíba ahora este material profesional y específico que facilita su trabajo. Dicen que dispondrían de gafas y pantallas que no se empañan, ya que las que les dan no tienen ficha técnica, están hechas a mano con material de papelería y se empeñan con solo mirarlas. Creen que no quieren que se use "o que non lles convén"

Sospechan que detrás de esta prohibición hay "transfondo político" y una "represalia", señala Óscar Graña recogiendo también el sentir de una trabajadora y añade que desde hace tres semanas el personal sanitario espera que tanto la Xerencia como el jefe de Servicio revise las fichas técnicas recibidas y comunique al personal que permite la utilización del material donado.

Por parte del Sergas aseguran que ellos tienen un procedimiento de validación y coordinación para todo el material donado, tanto por Iago Aspas como por cualquier otra persona, y que este procedimiento se usó con el material donado por el Celta. Añade que existe un precedente de un material donado que después estuvo bajo sospecha de no adecuarse a las características que decía tener y tuvo que ser investigado. Ante esta situación se estableció que todo el material donado tenía que someterse a este procedimiento de validación y que en cuanto este material lo cumpla "estaremos encantados de que los profesionales lo utilicen. Es una cuestión de cumplimiento de protocolo y de protección de los trabajadores".