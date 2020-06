Elecciones Galicia 2020 | El líder de Vox desembarca en Cangas con sigilo

El líder de Vox, Santiago Abascal, desembarcó hoy casi al amanacer en el muelle de pasajeros de Cangas. Cogió en Vigo el transporte marítimo a las 09.30 horas junto a su comitiva electoral, que se significaba por llevar la bandera española bien en la en las mangas de las cazadores o en las mascarillas protectoras del Covid.

Llegó a Cangas de tapadillo, sin anuncio previo y con la intención de dirigirse después al municipio de Bueu. En el municipio cangués tenía una deuda pendiente que quería saldar: dar las gracias al afiliado Manuel Español (79 años de edad) que en un acto de precampaña electoral en este municipio allá por el mes de febrero fue golpeado. Departió con el afilado de Vox durante un tiempo en las afueras de la estación marítima y tuvo la ocasión de firmar algunos libros.

Santiago Abascal afirma que llegaba a Galicia porque ésta también era "nuestra tierra" y donde Vox tenía pensado dar la sorpresa, que los resultados electorales no le llegarían para gobernar pero sí para tener vigilado a Alberto Núñez Feijóo y evitar su deriva nacionalista. Mencionó también que las agresiones a afiliados y simpatizantes de Vox, como en el caso de Manuel Español, no son escenificaciones, sino que se producen de verdad. Consciente de que estaba en tierra hostil, recordó que él era del País Vasco, donde no tenía muchos seguidores, de momento, pero eso no nos va a detener.