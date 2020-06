Vecinos de Ons piden a la corporación que retire su apoyo a la candidatura de la Unesco

Un momento de la reunión de los vecinos en una sala del Centro Social do Mar.

Un momento de la reunión de los vecinos en una sala del Centro Social do Mar. // Santos Álvarez

La Asociación de Vecinos de Ons ha pedido a la corporación de Bueu la retirada de su apoyo unánime a la candidatura de las Illas Atlánticas a Patrimonio de la Humanidad. La medida, ya esbozada en días anteriores, se oficializó ayer en la reunión que los vecinos del archipiélago mantuvieron para conocer de primera mano los acontecimientos de los últimos días y unificar una postura en común ante la problemática del acceso a la isla.

El colectivo mantiene su rechazo al actual sistema de visitas a Ons y sigue pidiendo a la Consellería de Medio Ambiente que atienda sus demandas, mientras que desde la institución autonómica se considera que así se ha hecho en lo referente a las plazas concedidas a los habitantes de Ons. "Han roto toda comunicación con los vecinos y ahora lo han hecho incluso con el Concello", señala la presidenta de la asociación vecinal, María José Pérez, que añade que "cada vez que entramos en el sistema informático le encontramos un nuevo fallo. Ahora hemos visto que si no tienes un correo electrónico no puedes solicitar la autorización para ir a la isla". Y añade que "ellos dicen que es muy fácil, pero creemos que no han invertido ni una sola hora en este sistema".

Asimismo, ayer se decidió el envío de una carta tanto a la Consellería de Medio Ambiente como al Concello de Bueu en la que se expresa el rechazo a la declaración del Parque Illas Atlánticas como Patrimonio de la Humanidad "debido a que no se están respetando los derechos de los isleños por parte de la Xunta de Galicia". En este sentido, se apunta que se ha negado "la aprobación por medios oficiales" de un cupo mínimo de 800 plazas para los vecinos fuera de las plazas para los visitantes. También se argumenta que no se ha ofrecido una aclaración de cómo se desbloquearán las 300 plazas a mayores una vez se supere el cupo de 800 y, "por no aportar un sistema fácil para la retirada del billete para acceder a la isla".

El documento se pasará a todos los isleños para que lo remitan a Xunta y Concello a título individual, y añade que el sistema de acceso escogido "no cumple con las necesidades de los vecinos, ni es el apropiado, ni está al alcance de todos ellos". Y lo argumenta en que "obliga a quien lo usa a tener conocimientos informáticos, disponer de conexión a Internet, tener ordenador o smartphone y una impresora". Por todo ello se pide un cupo oficial y el cambio del sistema de retirada de autorizaciones.