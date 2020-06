Bueu reinventa su Corpus a lo grande

Bueu no podrá celebrar el Corpus alfombrando las calles del centro urbano por culpa del coronavirus. Pero ante la adversidad los alfombristas y vecinos de la localidad han puesto buena cara y se han reinventado. Para demostrar que la tradición resiste y que no se ha perdido han decidido elaborar una alfombra diferente, un diseño con unas dimensiones de 250 metros cuadrados. Un trabajo al que nunca antes los alfombristas de Bueu se habían enfrentado en solitario y que, si la meteorología lo permite, hoy se podrá contemplar en todo su esplendor.

A primera hora de la mañana comenzó el trabajo para colocar sobre el hormigón de la Praza Massó la plantilla. Y a partir de las siete de la tarde alrededor de 70 personas, repartidas en distintos turnos, empezaron a dar forma a una enorme alfombra con la que Bueu quiere mantener viva su tradición del Corpus en estos tiempos de coronavirus. Un diseño "monumental", de 250 metros cuadrados, y completamente necesario para acoger a la cultura y tradiciones de Bueu. Un dibujo sobre el que debían quedar plasmados el Festival SonRías Baixas, el Festival Internacional de Curtametraxes (FICBueu), la Festa do Polbo o las fiestas del Carmen o Sanamedio, entre otras.

El entorno quedó vallado a primera hora de la mañana, una medida que se adoptó para que los alfombristas pudiesen trabajar con tranquilidad y sin aglomeraciones a su alrededor. A la solicitud de colaboración formulada desde la Asociación Alfombras Corpus Bueu respondieron unas 70 personas del municipio y del resto de la comarca, que acudieron para dar forma a la alfombra. La organización estableció turnos de trabajo y por zonas para intentar garantizar la distancia. "Para nosotros es algo totalmente nuevo, nunca habíamos hecho una alfombra de estas dimensiones", explicaba la presidenta de los alfombristas, Carmen Santos.

La previsión es que el tapiz quedase listo a lo largo de la madrugada para que pueda ser visitado a lo durante todo el día de hoy. A pesar de no poder celebrar el Corpus como le hubiese gustado, desde la asociación han preparado algunas actividades. Sobre todo pensadas para los más pequeños. Así, hoy a las 18.00 horas habrá una sesión de cuentacuentos en la propia Praza Massó. Y a las 20.00 horas los niños -y los no tan niños- podrán acudir a pisar la monumental alfombra. "El coronavirus no impedirá que en Bueu se sienta también este año el olor al Corpus", sentencian los alfombristas. Esta alfombra se complementa con otra de menores dimensiones situada delante de la iglesia parroquial de San Martiño.

Alfombras en Santiago

Otro grupo de alfombristas de O Morrazo se desplazó ayer a Santiago para participar con la Federación de Asociacións de Alfombristas Galegos de Arte Efémera (Fagaarte) en la confección de sendos tapices en el interior de las iglesias de San Francisco y de San Fructuoso. En ese trabajo participaron cerca de una treintena de personas desplazadas desde distintos puntos de Galicia, incluyendo vecinos de Bueu y Moaña.