El bipartito rechaza las alegaciones del PP y aprueba sus cuentas sin la oposición

La corporación de Moaña celebró ayer, en un pleno extraordinario, el sorteo de integrantes de las mesas electorales para el 12-J. Los ediles de PP y XM volvieron a ausentarse de la sesión telemática, por lo que solo participaron los ediles del gobierno local BNG-PSOE. A lo largo del día el pleno lo vieron 880 personas.

El bipartito aprobó de forma definitiva los presupuestos municipales para su entrada en vigor, tras rechazar las 9 alegaciones del PP y la de un particular. La alcaldesa, Leticia Santos, explicó que se inadmitían y desestimaban 8 de las alegaciones del PP "por no ajustarse a la legislación". La última sí que se pudo admitir pero Intervención "recomienda que se desestime", al igual que con la alegación particular.

Marta Freire (PSOE) insistió en que las alegaciones del PP "solo sirvieron para retrasar las cuentas, que deberían estar ya en vigor".