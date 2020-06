Los comerciantes tomarán datos de clientes para atenderlos si se repite el confinamiento

La mesa de trabajo creada por la Mancomunidade do Morrazo con los colectivos de comerciantes, hosteleros, industriales y profesionales de O Morrazo celebró su segunda reunión telemática para buscar soluciones que mitiguen en lo posible el impacto que la crisis económica tendrá en el sector privado de la comarca. Todos los reunidos llegaron a la conclusión de que la unión surgida a partir de la pandemia debe mantenerse para lograr objetivos comunes y para soportar el durísimo revés que sufrirían si se produce un rebrote del Covid-19 que obligue a un nuevo confinamiento en otoño. Tanto Fecimo como el colectivo moañés de empresarios Asemmo presentaron sus propuestas para poner en marcha las principales líneas de actuación que surgieron en la primera reunión. Ambas son complementarias.

Una de las medidas principales será la toma de datos de aquellos clientes que los quieran aportar en los negocios, de forma que los compradores pasen a ser "usuarios" de los comercios de la comarca y puedan ser atendidos de forma telemática o con cita previa incluso aunque se decrete un nuevo encierro domiciliario. Esto permitirá no paralizar por completo la economía local, como ha ocurrido esta primavera. Se trata de fidelizar a los clientes y vincularlos a la economía de proximidad.

El miércoles se celebrará la tercera reunión de esta mesa. Todos los colectivos recibieron los dos borradores para que los estudien y puedan cerrar los pasos a dar a corto plazo, así como analizar los costes que tendría ponerlos en marcha. La principal de las demandas a las administraciones sigue siendo su colaboración en la elaboración de un directorio de empresas y profesionales de la comarca, que funcione como guía y que, debidamente promocionado, haga que los vecinos de O Morrazo lo conviertan en su referencia a la hora de acometer algún gasto.

Mantienen la demanda de un programa de formación en ventas online y de monitorización de los empresarios para lograr que su salto a los negocios en internet pueda llegar a buen puerto. A medio plazo la intención es que, con ayuda de la Mancomunidade, se cree una plataforma online que agrupe a vendedores y prestadores de servicios de toda la comarca, toda vez que el comercio por internet no para de crecer año tras año e incluso se afianzó más durante el encierro obligatorio por la alerta sanitaria. Eso sí, todavía no se fijaron los métodos elegidos para esta formación, y si debe partir de las administraciones locales o no.

La presidenta de la Mancomunidade y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, presidió la reunión telemática y destacó la colaboración de los empresarios "que tienen por objetivo que no se quede atrás ningún sector afectado por esta crisis". Comprometió el apoyo de los concellos a las propuestas que partan del sector privado "a pesar de que las competencias en materia de comercio son de la Xunta". El plan de dinamización para los empresarios de la comarca deberá estar listo a comienzos de verano para poder aplicarlo lo antes posible y minimizar el riesgo de cierre de más negocios privados.