Cangas envía a Adeac la renuncia a las siete banderas, pero sin descartarlas para 2021

Playa de Areamilla, una de las galardonadas por Adeac pero donde no ondeará este verano la bandera azul. // G.Núñez

El Concello de Cangas formalizó ayer su renuncia a las banderas azules concedidas por Adeac para las playas de Areabrava, Areamilla, Liméns, Melide, Menduíña, Nerga y Rodeira, así como para el Roteiro de Donón. En el escrito remitido a la asociación que las concede, el alcalde, Xosé Manuel Pazos, reitera que la renuncia a los galardones responde a "motivos derivados de la crisis sanitaria del covid-19", entre ellos la necesidad de ahorrar recursos para destinar más medios a la lucha contra la pandemia y la recuperación económica de los sectores más afectados. No obstante, desde el Concello no confirman si la renuncia a los distintivos será norma de conducta mientras gobierne la actual coalición de izquierdas y se limitan a "no descartar que la colaboración con la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) se mantenga" para que las enseñas puedan ondear en espacios naturales de Cangas los próximos veranos.

Los representantes municipales insisten en "adecuar los compromisos a los recursos disponibles" , que este año son más escasos por la irrupción del coronavirus. De hecho, el regidor está multiplicando sus apariciones en los medios de comunicación para repetir que Cangas no necesita ningún distintivo para sus playas adicional al de su calidad. Y menos este verano, pues de lo que se trata es de limitar la afluencia masiva a los arenales para salvaguardar las distancias de seguridad, y para ello incluso se han adoptado medidas disuasorias como la restricción de acceso en vehículos a motor a algunos arenales no urbanos.

Además, la incertidumbre provocada por la evolución de la pandemia y las medidas de respuesta de las autoridades apuntaron que no sería un verano "normal", y el despliegue de medios se estableció, hace ya varias semanas, conforme a esas previsiones. Es el caso del servicio de socorrismo y salvamento en playas, cuyo número de efectivos se ha reducido de los 25 de la temporada pasada a 15 para este verano, aunque el Concello incluso tiene serias dudas de poder cubrir la convocatoria, pues hasta ahora solo nueve personas se han interesado por optar a alguna de las plazas.

A este déficit se unen otros inconvenientes, como la necesidad de cumplir un riguroso protocolo de seguridad e higiene que obliga a la limpieza a fondo de la base de operaciones y de los materiales a utilizar por cada turno de trabajo, así como los servicios puestos a disposición de los bañistas, cuya apertura no está asegurada si no hay personal suficiente para cumplir con los requisitos.

Concentrar recursos

Si la situación no cambia, el Concello se verá obligado a concentrar los recursos disponibles en las playas más grandes y concurridas, como son Rodeira, Areabrava, Nerga y Melide. Este último arenal se incluye porque presenta mayores riesgos ante una posible emergencia, pues los medios de respuesta tardan no menos de 15 minutos en llegar hasta allí, el plazo más largo de todos los arenales del municipio, según señalan desde el Grupo Municipal de Emerxencias-Protección Civil de acuerdo a los simulacros y experiencia acumulada.