La comarca logra doce banderas azules, pero solo ondearán cinco al renunciar Cangas a sus siete

O Morrazo renueva sus 12 banderas azules para el verano 2020, pero solo ondearán las cuatro logradas por Bueu y la de Moaña. La relación que dio a conocer ayer la Fundación Adeac incluye las siete enseñas a las que aspiraba Cangas, pero el gobierno local confirmó lo que ya anunció a finales de abril: renuncia a estos galardones debido a la crisis económica y social provocada por el coronavirus, que hace inviable dotar a los arenales de los medios humanos y materiales exigidos. Por contra, Bueu y Moaña ratifican su intención de izar las enseñas esta temporada estival.

Antes del inicio de la crisis provocada por la Covid-19, el Concello de Cangas aspiraba a repetir las siete banderas azules de los últimos años, repartidas entre Areabrava, Areamilla, Liméns, Melide, Menduíña, Nerga y Rodeira. Tienen sobradas condiciones naturales para lograrlo. Pero con la pandemia, el alcalde, Xosé Manuel Pazos, ya reveló que este sería un verano atípico, marcado por las medidas sanitarias y de distanciamiento social, y que es preferible orientar los recursos a la recuperación más que a lucir galardones. La concejala de Servizos e Turismo, Aurora Prieto, lo reafirmó ayer tras llegarle la comunicación de Adeac y hoy responderá oficialmente con la renuncia.

Las siete banderas azules de las que prescinde Cangas dejan a Galicia con 100 enseñas en sus arenales, empatada con Andalucía en segunda posición del ranking estatal, que lidera la Comunidad Valenciana, con 134 distinciones. En todo caso, la edil recalca que esa renuncia no supone una merma de la calidad de las playas ni de sus servicios, pues se mantendrán el balizamiento y el operativo de socorrismo y salvamento. Además, habrá zonas "parceladas" para personas con discapacidad o movilidad reducida en todas las playas que dispongan de acceso rodado y sin barreras arquitectónicas, y no solo en dos como estaba previsto.

El segundo municipio de O Morrazo con mayor número de banderas azules es Bueu, que consolida sus cuatro distinciones: Lapamán, Portomaior, Lagos y Area de Bon. El año pasado intentó conseguir sin éxito el distintivo para Loureiro, aunque este año esta playa no figuraba en la candidatura remitida a Adeac. El alcalde del municipio, Félix Juncal, afirma que el concello se enfrenta ahora a una especie de carrera contra el crono para intentar dotar a las playas de todos los servicios necesarios y así poder izar los distintivos. "Este es un año complicado para todos y además la comunicación de las banderas llega con una diferencia a mayores de al menos 15 días con respecto a otras veces. Nuestra intención es seguir trabajando para abrir la temporada estival con todos los servicios, pero si llegamos será a contrarreloj", afirma Juncal.

Uno de los capítulos más importantes es la contratación del personal de socorrismo y salvamento. Bueu solicitó a la Xunta de Galicia una subvención para poder contratar a 13 socorristas, pero de momento aún no hay resolución oficial. Ahora que Galicia ha entrado en la fase 3 del proceso de desescalada el concello avanza que "intensificará" los trabajos para que los arenales estén listos para la temporada estival cuanto antes y poder izar las banderas en los cuatro puntos señalados. "Si no es en los primeros días será en cuanto se pueda", aseguran. Desde Bueu apelan de nuevo a la responsabilidad ciudadana porque inicialmente no está previsto restringir el acceso a las playas, pero "se realizará un seguimiento y observación permanente para evitar su sobrecarga".

La lista de banderas azules en Bueu se completa con los distintivos para los centros de interpretación de Udra y Agrelo y para el sendero azul que rodea el entorno de Cabo Udra.

Moaña, por su parte, repite un año más con una bandera azul en los arenales. Se trata de la playa de O Con, la misma que logra esta distinción de forma ininterrumpida desde el verano de 2016. Es también la única bandera solicitada por el gobierno local. El concejal de Medio Ambiente, Odilo Barreiro, explica que mantienen la decisión de no solicitar también la playa de A Xunqueira, que hace años llegó a gozar de esta distinción, hasta que no tengan garantizado el despliegue de socorristas sin problemas. Y es que el año pasado, en septiembre, uno de los vigilantes dejó su puesto por otra oferta laboral y A Xunqueira se quedó sin control en el final de la campaña.

En estos momentos el Concello de Moaña ha iniciado el proceso para la contratación de socorristas de cara al verano de 2020. La primera selección de personal la realiza la Oficina de Emprego. A finales de mes se realizarán las pruebas físicas selectivas. La intención del Concello vuelve a ser la contratación de seis socorristas y dos patrones que vigilarán tanto O Con como A Xunqueira.

En Moaña sí ondeará la bandera azul en O Con este verano. La intención del bipartito es realizar el izado el próximo 1 de julio, si cuenta ya con los vigilantes.