Cangas salda sin positivos el arranque del segundo estudio de seroprevalencia

El primer día de la entrada en la fase 3 de la desescalada coincidió también con el inicio de la segunda tanda de test de seroprevalencia por parte la Xunta a la población para saber su prevalencia de inmunidad frente al Covid-19, aunque en esta ocasión y a diferencia de la anterior en abril, se realizó en cada uno de los centros de salud y no centralizada en Cangas para este municipio y Moaña. En O Morrazo están llamados 1.065 personas, elegidas igualmentede forma aleatoria para realizar esta prueba hasta el día 17. En el primer estudio, la comarca de O Morrazo se situó con solo 12 positivos y una prevalencia entre 1-1,5.

De los 80 llamados para ayer en Cangas (534 en total) no hubo ningún positivo en covid 19. Se sabe porque los resultados se conocían a los 15 minutos de hacerse y a muchos ya se les había dado desde el Centro de Salud cita para el médico ese mismo día, por lo que conocían su situación. Por suerte, la seroprevalencia sigue siendo baja o nula, prácticamente. Aunque hay que esperar a que finalicen las pruebas que, ue se van realizando a diario, el próximo día 17. Al contrario que en las pruebas que se ralizaron en el mes de abril, prevaleció la dispersión. En Cangas se realizaron los análisis en dos salas de enfermería, también se llevaron a cabo en la enfermería del consultorio de salud de Aldán, donde también fueron llamados los vecinos de O Hío. Los seleccionados de forma aleatoria para realizar las pruebas, si tenían síntomas, un equipo del centro de salud correspondiente se trasladaría al domicilio para realizar el test o si se presentaba con fiebre en el ambulatorio tenía que dirigirse por un circuito a parte. Pero no fue el caso a lo largo del día ayer.

Al contrario de lo que se comentaba a lo largo de la semana pasada, no hubo rechazo alguno a realizar las pruebas, lo que ocurría era que los seleccionados eran más difíciles de localizar ahora que antes. En abril la gente estaba confinada en sus casas, mientras que ahora se encontraban trabajando ya muchos, lo que hizo más difícil contactar con ellos. No obstante, ayer se temía que hubiese que utilizar la lista de suplentes para llenar todo el cupo. El objetivo de las pruebas sigue siendo el mismo: detectar a las personas que pasaron o pasan la enfermedad , los asintomáticos. En esta ocasión varió el protocolo. En el caso de que se hubiese detectado un postivo se le haría una prueba de PCR y un estudio serológico en sangre y se investigaría para saber cuándo se produjo la infección.

En Moaña pasaron ayer 47 personas de las casi 350 que están citados, tanto en el centro de salud del casco urbano como en el de Domaio. Entre ellos había 8 niños (la edad para llamar esde un mes hasta los 14 años en la ead infantil), y ninguna de las personas faltó a la cita, tal y como confirman. Es más se hizo un test a mayores a una abuela que estaba citada para otro día y que ayer acudió con su nieta que también había sido llamada.

Todas las pruebas las realizaron los equipos de enfermería de ambos centros.

En el centro de salud de Bueu el Sergas envió a una enfermera de refuerzo para que fuese la encargada de la realización de los tests de seroprevalencia, al contrario que hace algo más de un mes, cuando las pruebas las tuvo que realizar el propio personal del centro morracense. El formato fue, eso sí, similar al que se llevó a cabo en la primera fase.Así, las personas seleccionadas llegaron hasta el ambulatorio buenense en sus vehículos particulares acercándose a las inmediaciones de la planta baja del edificio. La enfermera se acercaba entonces a ellos y, sin necesidad de que abandonasen el coche, les realizaba la prueba. Un método rápido, seguro y que evitó que los convocados accediesen al interior del centro de salud.

En cuanto a los resultados no hubo sorpresas y de nuevo la jornada se cerró con ningún negativo, al igual que sucedió con las 191 personas que participaron en la primera fase. En Bueu sí se detectó en días previos un mayor desinterés de los pacientes para participar en el estudio. Mientras que en la primera fase la respuesta fue positiva al cien por cien, en esta ocasión sí hubo un número apreciable de personas que renunciaron a pasar el test, por lo que hubo que avisar a los suplentes.

Por otro lado la normalidad parece volver poco a poco en la atención primaria y ayer algún galeno del centro de salud buenense afirmaba haber tenido ya más de 40 consultas a lo largo de la mañana, si bien un buen número de ellas fueron telefónicas. Y de cara al verano, apuntan, la previsión es que no haya sustitutos y la carga de trabajo pueda incrementarse.

Fuera de los centros de salud, los concellos intentan recuperar la vida social y comercial que ayer dio un nuevo paso con la entrada en la fase 3 de la desescalada. Esta nueva fase supone más aforo en el comercio y en la hostelería -vuelve el consumo en las barras- y la posibilidad de abrir discotecas, si bien el ánimo en el sector de cafeterías, bares y restaurantes está más bien a la baja. En algunos locales, como en el Pósito de Moaña, aseguran que no se recuperan los hábitos de acudir al establecimiento, sí se trabaja algo las terrazas, aunque el cambio de fase no supone más que aumentar dos mesas en el exterior y nada en el interior en donde el aforo pasa del 40 al 50%, pero con la obligación de dejar una distancia de dos metros, no hay espacio para más mesas. Ayer se retomó la vida en las barras aunque de forma discreta, si bien esta vuelta "hace que se note un ambiente más agradable como si fuera volviendo esa relación de hablar con el camarero, es un café más cordial", aseguran en la cafetería Orensana de Moaña, que señala que todo el mundo cumple muy bien las normas y preguntan dónde se pueden sentar o no.

Discotecas

Quienes todavía viven con un panorama incierto son los propietarios de discotecas y locales de ocio nocturnos. En esta nueva fase se permite su apertura siempre que no superen un tercio de su aforo y se cumplan las medidas de higiene y distancia. El presidente de la Federación Gallega de Empresarios de Salas de Espectáculos y Discotecas (Fesdiga), el abogado cangués Samuel Pousada, asegura que la gran preocupación de este sector no es poder reabrir en esa fase, porque hacerlo con un tercio del aforo, y sin la pista de baile no es viable, sino cómo va a ser después con la llamada "nueva normalidad". Señala que si se mantienen aforos pequeños y no se pasa del 70% o de los 2/3, estos negocios no son viables y califica de absurdo que no se permita una pista de baile.

Están a favor de todas las medidas higiénicas que se contemplan (vasos desechables, fundas guardarropas, expendedores de hidroalcohol, pago por medios electrónicos...), pero la distancia social de los dos metros en estos locales "es inviable" y apuestan por una separación menor, un metro; así como que no ven que sea obligatorio el uso de mascarillas: "Si el local es incómodo al cliente, no acudirá y si no hay equilibrio entre protección a la salud y viabilidad del negocio, muchos cerrarán y lo que se va a fomentar son los botellones con las administraciones viendo para otro lado". Lo positivo de esta nueva fase, dice, es que, al menos,se les ha tenido en cuenta y y las discotecas empiezan a existir.

Reunión en Moaña

El gobierno de Moaña mantuvo ayer una reunión para valorar la fase 3 y qué actividades se permiten. Sobre la mesa tienen solicitudes de tenis de mesa y zumba para empezar. Por el momento, oficialmente no tienen peticiones de reapertura de clubes de jubilados ya que al ser población de riesgo, volver a abrir también es complicado, si bien en estos clubes asegura que ellos mismos vieron un problema la limitación del aforo y a quien dejaban o no dejaban entrar. En cuanto a las clases de yoga, memoria o gimnasia, la alcaldesa asegura que quedarán para septiembre porque también era una actividad dirigida a la población de riesgo y conviene retrasarlas; aunque sí que están trabajando en la puesta en marcha de campamentos de verano para niños y jóvenes con el fin de contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral.