La Mostra de Teatro de Cangas se celebrará del 9 al 18 de julio

Cangas podrá disfrutar este verano de la 37 edición de la Mostra de Teatro Cómico e Festiva (MITCFC). El certamen se celebrará del 9 al 18 de julio, con cierto retraso sobre la fecha previst, del 26 de junio, pero sin tener que esperar a septiembre como hace una semanas valoraba el comité organizador debido a la pandemia del Covid-19.

El acto de presentación de la programación será mañana martes en el Auditorio de Cangas con el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil; la directora del área de Cultura de la Diputación y el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos.

La Mostra vuelve para hacer sentir el latido del público, como así refleja la organización en la presentación que ya figura en la página web oficial de este evento: "Abrimos esta edición para sentir el latido del público. De los niños y niñas, de las familias, de las personas mayores, de las que vivieron solas el desastre de la pandemia, de la gente de Cangas, del Morrazo, de Galicia, de cualquier rincón de la tierra que se acerque a este pueblo acogedor y festivo, de luz, mar y arena, a este pueblo que lleva en su sangre el BICHO DEL TEATRO.

Abrimos esta edición con el corazón puesto en las gentes del teatro. Amor eterno y gratitud por ser un ejemplo de solidaridad, por su encomiable trabajo de servicio público. Jugaron un papel extraordinario y generoso durante el confinamiento, regalándonos textos, teatro infantil, juegos e cuentos, óperas, espectáculos on líne ... Entraron en nuestras casas, entretuvieron a nuestras niñas y niños, a toda la sociedad, hicieron mucho más agradable nuestra vida confinada y no recibieron aplausos. Artistas que viven en constante intermitencia, que no tienen y no tendrán un salario mensual que les tranquilice la vida. Cómicas y cómicos que, como el público, llevan en su ADN el bicho del teatro, recibirán ahora el merecido aplauso.

Abrimos las puertas y el corazón de Cangas al teatro, ese arte vivo y único, donde los artistas y el público respiran al unísono, creando un solo cuerpo, un solo corazón".

El cartel de este año, que ya había sido presentado en febrero, antes del confinamiento, es obra de Luz Beloso pintora e ilustradora monfortina, muy ligada al Morrazo, donde imparte clases de Arte en centros de enseñanza Moaña y Cangas desde hay más de veinte años. "Fue un honor y un privilegio hacerlo", afirmaba Beloso sobre el encargo para el cartel.

La ilustradora, que trabaja principalmente para las editoriales Galaxia y Belagua, explicó que, a la hora de plantear el trabajo, "me dejé llevar por las emociones. Me impresionó mucho el texto que Celso Parada (Moaña, 22/3/1958 - 3/8/2019) escribió para su despedida", recuerda Luz Beloso. En esa despedida, Parada decía: "Me voy con el inmenso placer del trabajo, el teatro como un océano...".

Por eso, Parada es uno de los protagonistas que aparece en el cartel. En medio de un océano. En un barquito de papel. Para Beloso es una manera de reflejar la grandeza y al mismo tiempo la humildad del trabajo del actor.

La mujer que aparece simboliza una especie de "diosa del teatro". En el cartel también aparecen unos "peces-demonio" jugando y ataviados con máscaras de teatro para mostrar el espíritu cómico de la Mostra.

Pero Luz Beloso también incluyó algunos pequeños detalles de Cangas del Morrazo en su obra, como el Reloj de la Alameda y una esquina de la fábrica de Massó.