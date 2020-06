Niños de San Roque, con los mayores de Aldán

Un grupo de alumnos del colegio de San Roque de 5 años de edad, por medio de sus profesoras y con la presencia del alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, entregó el trabajo que realizaron durante este tercer trimestre, que coincidió con el confinamiento.

Comentan las profesoras que antes de que surgiera la pandemia, estaba previsto ya realizar un trabajo social, como todos los años, que esta ocasión estaría relacionado con los usuarios de la residencia de Aldán. Debido a las circunstancias de todos sabido, el proyecto tuvo que cambiar de forma. No se hicieron entrevistas presenciales a los mayores, como estaba previsto, sino que los niños escribieron artículos positivos sobre los residentes. La idea del trabajo era esa: buscar elementos positivos de una situación tan grave como la que se estaba viviendo y que también afectaba a estos niños de 5 años que estuvieron de igual forma 40 días confinados en sus casas. El trabajo, realizado de forma telemática entre profesores y alumnos se culminó con la realización de un video. Ayer no estaba el director del centro nombrado por la Xunta, Constantino Piñeiro, pero los profesores fueron recibidos por personal del centro.

Por otra parte, la Asociación de familiares de usuarios de residencias de mayores "Vellez Digna" que preside el moañés Pepe Bernárdez, ha convocado hoy una concentración ante esta residencia para denunciar, según este colectivo, la precariedad en el centro. La concentración es de 17:00 a 19:00 horas y los participantes, que no superarán los 20 para no tener que pedir autorización, llevarán mascarilla y guardarán la distancia social de seguridad. Señala que tras la marcha de los efectivos del Sergas (el centro fue intervenido por la Xunta en marzo por el alto número de contagios de Covid-19-) la falta de personal vuelve a ser manifiesta, con solo dos personas de atención nocturna, sin enfermería ni personal de limpieza en ese horario. Añade que esta residencia no tiene "ni de lejos" solucionado el problema de falta de personal y la Xunta, a través de su Consellería de Política Social," así lo consiente en un acto de desprecio permanente a las víctimas que viven en ella".