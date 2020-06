El bipartito saca adelante los presupuestos con el apoyo de Avante! y BNG

No hubo en el debate presupuestario la temida crispación política que se podía presumir, ni tampoco se notó el aliento de las elecciones autonómicas demasiado en las cabezas de los enmascarados concejales. Tampoco hubo sorpresas, el pleno, a puerta cerrada y retransmitido al público a través de la página web del Concello de Cangas, aprobó por amplia mayoría los presupuestos para el año 2020, del que ya van cinco meses, que asciende a algo más de 16 millones de euros. El grupo municipal del BNG y el de Avante! apoyaron al bipartito en esta primer gran examen del mandato.

Cierto que disculparon su voto a favor dadas las circunstancias, la apremiante necesidad de actuar para paliar los efectos de la crisis sanitaria que provocó el Covid-19. El PP siguió el método de Cangas: no entró en votación. No existe tal fórmula para votar, pero se emplea con éxito por una y otra parte. Que no viene a ser otra cosa que una abstención a nivel de poner en el acta.

ACE y BNG echaron de menos concreción en las actuaciones para reactivar la economía en áreas como Turismo o Comercio. Consideraron que el gobierno debió de pararse más en explicar las medidas que se van a llevar a cabo. Las portavoces de ambos grupos, Mercedes Giráldez (BNG) y Ánxela Vizoso (Avante!) se quejaron también de improvisación del gobierno. Mercdes Giráldez, no obstante, reconoció que el gobierno había asumido muchas de sus propuestas.

El portavoz del grupo municipal, Pío Millán, insistió en la postura que mantuvo a lo largo de un mes de negociaciones, que en la práctica era mucho mejor realizar una modificación presupuestaria que un presupuesto nuevo, que como advierte el interventor se va a modificar antes de que termine el año y que va a obligar a los trabajadores municipales a un esfuerzo extra. También critico el excesivo gasto corriente y de nuevo atacó con los reparos de intervención, que había 75 en el año 2015 y ahora hay 300, precisamente debido a esa falta de control. El alcalde replicó que los reparos no eran cosa solo de este gobierno, ni del anterior, que también los hacía el PP cuando mandaba, entre otras cosas porque son necesarios para pagar las nóminas a los trabajadores municipales.

El PP se ausentó del pleno en el debate de la moción de urgencia del BNG sobre la residencia DomusVi de Aldán por no haber sido aceptadas sus mociones.