Los vecinos de Ons simulan el entierro de la isla en protesta por el incumplimiento del acuerdo con la Xunta

Con música, portando un féretro y con el riguroso luto que les otorgaban las camisetas de "Ons en loita" los vecinos del archipiélago buenense escenificaron esta tarde el entierro de su isla, o más concretamente, "de los derechos de los isleños, la historia de nuestros antepasados y nuestro presente y nuestro futuro". Lo hicieron como un acto más de protesta ante lo que consideran el incumplimiento por parte de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia del acuerdo suscrito entre vecinos, Concello de Bueu y departamentos autonómicos el pasado 18 de septiembre y que, en la práctica, reconocía un total de 800 plazas para los isleños, además de la reserva de otras 300 a mayores en caso de que fuese necesario.

La representación llevada a cabo por la Asociación de Vecinos y Amigos de Ons reunió a un centenar de personas en la Praza do Concello, portando mascarillas y manteniendo la distancia de seguridad. No faltaron en el ataúd las coronas de flores, además de una banda que irónicamente representaba a la Consellería de Medio Ambiente, que ayer anunció el encargo de un estudio jurídico para definir quién es o no vecino de Ons, y decidir en base a ello las plazas que se le otorgarán para acceder al lugar. También había carteles con la inscripción "Los que te queremos nunca te dejaremos".

Ha sido la previa a la reunión de la Mesa de Ons, convocada por el Concello de Bueu con la presencia de los portavoces de los diferentes grupos y de los representantes vecinales, y con la incógnita de si acudirán a la cita de forma telemática los representantes de las consellerías de Medio Ambiente y Cultura, de quienes al cierre de esta noticia no se había recibido ninguna notificación. En ella, a falta de la posibilidad de alcanzar un acuerdo, sí se podrán perfilar más medidas de protesta contra la decisión autonómica.