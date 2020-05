La presión de los percebeiros echa de Cabo Home a los bateeiros de A Illa

Los percebeiros de Cangas ganaron, por el momento, la batalla a los bateeiros de A Illa de Arousa que querían extraer mejilla en la zona de Punta Subrido, en la Costa da Vela, y que ayer ya no se presentaron después de dos días consecutivos de enfrentamientos en la pista de Cabo Home. Alguno de ellos ya había renunciado a ir el jueves porque le suponía perder una jornada de trabajo, ya que aunque repiten que están legales, los percebeiros de Cangas noceden y no les iban a dejar trabajar, si no impidiendo bajar, poniéndose con ellos al lado en las rocas para estorbarles y que no pudieran coger la semilla de mejillón. Ayer, el resto de los bateeiros -4- no acudieron.

Los percebeiros de Cangas sí que volvieron ayer en masa a Cabo Home por si los bateeiros regresaban. En su calendario estaba autorizado día de trabajo,pero no bajaron a las rocas a por percebe, sino a vigilar. Acudieron una veintena. Se concentraron junto a la Caracola, en Cabo Home, como estos últimos días, por si los mejilloneros de Arousa lo intentaban para insistir en convencerles que no extraigan mejilla por los daños al crustáceo. Esperaron desde las ocho de la mañana hasta casi las 10:30 horas, con presencia nuevamente en la zona de la Guardia Civil, que estos dos últimos días intentó mediar entre ambos colectivos. Pasadas las diez y media, los percebeiros, tal y como saegura el presidenta de la agrupaciòn, Fernando Mariño, decidieron regresar a sus casas, para cumplir con el estado de alarma porque no estaban trabajando, pero con los vigilantes pendientes de la costa por si hubiera que volver.

Los percebeiros están en contra de que los bateeiros extraigan mejilla en estos acantilados de la Costa da Vela porque causan daños en el crustáceo que ellos reservan para trabajar en el invierno, cuando el mal tiempo impide hacerlo en otros lugares. De hecho tienen un pacto verbal con los bateeiros de las rías de Vigo, Aldán y Pontevedra que se respeta desde hace treinta años y que se saltan los bateeiros de Arousa todos los años, en una situación que aseguran que les entristece.

El problema está en que la Consellería de Mar mantiene esta zona de la Costa de A Vela autorizada para la extracción de la semilla de mejillón y lo que solicita la Cofradía de Cangas es que se excluya y que la prohibición de trabajar en el Parque Nacional de las Illas Atlánticas se extienda a estos acantilados. Por el momento solo hay buenas palabras de la conselleira, Rosa Quintana, llamadno a la paz y a sentarse en una mesa a hablar.

Consello Regulador

El Consello Regulador da DOP Mexillón de Galicia exige a la administración que haga respetar el derecho legal de acceso a la mejilla a los productores y pide que paralice la escalada de las "graves conductas" como "atravesar árboles en caminos o hacer zanjas para impedir la circulación de vehículos" que además suponen un deterioro de los bienes públicos y pueden ocasionar daños a personas.