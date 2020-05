Los test de virus realizados hasta ahora por la Xunta en la comarca apenas detectan casos positivos

Los centros de salud de Cangas y Bueu acaban de completar la primera semana de pruebas del estudio de seroprevalencia del Covid-19 que impulsa la Consellería de Sanidade. De momento, el índice de positivos es muy bajo y un ejemplo de ellos es que en Bueu, tras casi un centenar de muestros, todavía no se ha detectado ningún caso, mientras que en Cangas es insignificante. Según los primeros datos que se van conociendo, el porcentaje de infectados en el conjunto de Galicia se situaría en torno al 1%. Esto puede indicar una tasa de seroprevalencia muy baja o incluso relacionarse con problemas de fiabilidad de los test.

En el centro de salud de Cangas, el ritmo de los muestreos es elevado y apenas queda por realizar un centenar de los 880 test previstos para la ciudadanía de Cangas y Moaña, repartidos en porcentaje proporcional a su población. "La prevalencia es muy baja, hay muy pocos positivos", según revela el coordinador médico, Benigno Villoch. En todo caso, las pruebas del estudio epidemiológico para conocer la dimensión de la pandemia de covid-19 se retomarán el lunes y finalizarán, como máximo, el jueves día 7, fecha límite que pone la Consellería de Sanidade para realizar los análisis y valorar los resultados.

En Cangas, los test se realizan en el interior del centro de salud, al contrario que en Bueu, donde se opta por hacerlos sin que los usuarios tengan que salir del coche. Villoch señala que esa opción se ofreció para Cangas y Moaña, aunque fueron pocas las personas que se acogieron a ella. El alcalde, Xosé Manuel Pazos, cree que la baja cifra de positivos registrada tiene una cara positiva y otra negativa: "Indica que puede haber poca gente infectada, pero también que son pocos los inmunizados".

En Bueu el número de controles asignados es de 191 y en la primera semana se hicieron ya la mitad, sin que de momento apareciesen positivos. El centro de salud ha diseñado un operativo para que los vecinos seleccionados para el estudio no tengan siquiera que salir de su vehículo. En la entrada hay personal médico y sanitario que se encarga de tomar una muestra de sangre con una punción en un dedo. "De momento no hay ningún positivo y por mucha variabilidad estadística que se pueda registrar no sería normal que la semana próxima aparezcan muchos casos", explican médicos del municipio.

Hay ciertos recelos sobre el estudio porque se desconoce cómo fue su diseño. "Nos enteramos a través de los medios de comunicación y es un trabajo que fue realizado por la Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria, cuando debería hacerlo Saúde Pública, que es donde están los epidemiólogos y salubristas", argumentan.

Este estudio incluirá un total de 100.000 muestras entre la población gallega, divididas en dos series de 50.000. "A la vista de los datos que se están registrando ya se podría detener el estudio porque ya sabemos cuál va a ser el resultado. Por un lado, está el coste económico y, por el otro, el hecho de que se está movilizando a un elevado número de personal a esta tarea, incluyendo desplazamientos a domicilio", apuntan.

La toma de muestras por parte de la Consellería de Sanidade se prolongará hasta el 7 de mayo y en los próximos días comenzará el estudio del Ministerio de Sanidad, de cuyo diseño se ha encargado el Instituto de Salud Carlos III. En este caso se tomará una muestra de sangre capilar y otra venosa, lo que dará un resultado más fiable. No obstante, desde los centros de salud muestran su decepción porque los tests no se realizarán en el ámbito de la atención primaria, sino que se coordinan desde la enfermería de los hospitales.

Satisfacción en Aldán

Por primera vez en muchas semanas, los usuarios y familiares de la residencia de DomusVi en Aldán reciben buenas noticias. Y es que ayer por la mañana el Sergas dio de alta a 40 de los usuarios que habían dado positivo en Covid-19 y han conseguido dejar atrás la enfermedad tras semanas de cuidados tanto en el propio centro como en el hospital, pues muchos de ellos fueron ingresados al empeorar y recibieron también el alta hospitalaria.

Con 26 fallecidos desde el inicio de la pandemia, en estos momentos son 47 los mayores que siguen infectados por el coronavirus y tratan de superarlo. Entre los trabajadores, se mantiene la cifra de 16 positivos. Hace un mes el número de positivos en la residencia de Aldán ascendía a 108. Los casos más graves acabaron en fallecimiento. La situación lleva dos semanas estabilizada, con un solo deceso en los últimos días. Hasta once mayores que estaban libres del virus fueron trasladados a la residencia de tiempo libre de Patos, junto con los negativos de Barreiro.