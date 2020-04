Bueu permite a los niños pasear por las playas, y Cangas y Moaña lo descartan

Solo el Concello de Bueu permitirá en O Morrazo el uso de las playas a los niños en esta primera desescalada del Gobierno, mañana domingo, cuando los menores de 14 años realicen su primera salida, de una hora, tras 43 días de confinamiento. Cangas y Moaña rechazaban ayer esta posibilidad, planteada en el caso moañés por la Federación de Anpas, pero como una mera posibilidad. La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, explica que el Concello carece de competencias en este sentido y que hay que esperar al decreto ministerial para comprobar las condiciones, ya que las playas siguen cerradas.

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) ni se plantea abrirlas para que puedan pasear los niños con su padres. Afirma que el cierre de playas, al igual que el de parques infantiles entra dentro del decreto de confinamiento y que mientras no lo levante el Gobierno del Estado, los concellos no son competentes para hacerlo por su cuenta.

El gobierno de Bueu, sin embargo, no piensa así. El alcalde, Félix Juncal, publicó ayer las medidas en su municipio para las salidas controladas de los niños con el fin de recordarlas a los padres y entre ellas se autoriza a los niños ir a la playa siempre y cuando no esté a más de un kilómetro de sus viviendas. Las medidas se resumen en un paquete de once puntos que arranca con el horario permitido, entre las 09:00 y las 21:00, aunque recomienda evitar las horas punta. También que las salidas solo pueden ser de una hora y hasta un kilómetro de la vivienda, solo una por día. Los niños estarán acompañados siempre por una persona adulta responsable con la que convivan y pueden salir un máximo de tres niños y estar siempre a una distancia que se les controle. Recuerda que debe respetarse la medida de distancia de seguridad de 1,5 metros, tanto con otros niños como con adultos y lavar con frecuencia las manos. Se permite que los niños corran, jueguen y hagan ejercicio, podrán llevar sus propios juguetes, aunque queda prohibido el uso de parques y zonas infantiles comunes. En el rural de Bueu se permitirá las salidas por el campo, siempre cumpliendo la distancia socia . Recuera también que las mascarillas homologadas por las autoridades sanitarias y que previenen el contagio son las PPPII, que las demás no garantizan nada (aporta un cuadro de diferentes tipos de mascarillas) y por último, desde el Concello apelan a la responsabilidad ciudadana para que se haga un uso correcto de esta medida, así como que recomienda que las personas se informen por fuentes oficiales, concretamente del Ministerio y de la Consellería de Sanidad.

Por su parte, la Federación de Anpas de Cangas apoya esta medida de desconfinamiento para los menores de 14 años, aunque tal y como señala su presidenta María Fernández, "hacemos un llamamiento a la responsabilidad de las familias y que sigan haciéndolo bien como hasta ahora". Esperan que se cumplan las pautas que han marcado desde el Gobierno y que esta medida no suponga un retroceso en lo coneguido en la cuarentena. Eso sí, reconoce que les genera incertidumbre el no saber por qué espacios se podrá pasear, de qué forma, se dice que hay que evitar las horas punta "pero ¿cuáles? No lo sabremos hastaq ue se empiece a salir. No es lo mismo salir en el centro urbano que en Espiñeira o en otras zonas del rural". Creen que sería fundamental crear rutas seguras señalizadas y de una sola dirección y cita como ejemplo, el paseo de Rodeira, con sentido hacia la Casa de Cultura y regreso por Ozámiz. Desde la federación de Anpas piden que los progenitores inculquen calma y tranquilidad a los niños y les expliquen bien las normas.

Mascarillas en Menduiña

Ayer ya se repartieron de forma voiluntaria mascarillas infantiles como fue el caso de, la Asociación de Vecinos San Amaro de Menduiña. las repartió entre los vecinos para preparar a los niños para que salgan protegidos el domingo a la calle después de más de 43 días de confinamiento. Si alguno de los vecinos se quedó sin ellas pueden ponerse en contacto con el número de teléfono 657.93.12.86, donde procurarán suministrar este material, que forma parte de una donación realizada a la asociación.