El alcalde cangués, harto del baile de cifras de muertos en la residencia de Aldán, donde ayer falleció otra persona

Una nueva muerte entre los mayores que vivían en la residencia DomusVI de Aldán, según los datos oficiales que traslada, desde mediados de semana, la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia. Con este caso son ya 19 los residentes fallecidos de DomusVI Aldán, una cifra que confirma el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, que insiste en que a fecha del viernes, los datos de los que disponía era de 18 fallecidos, aunque la Consellería de Sanidade sigue diciendo que son14 los muertos por coronavirus. El regidor lamenta este baile de cifras y la ausencia de transparencia en este asunto, "parece que se quiere ocultar algo". Del fallecimiento de ayer no tenía constancia aún.

También ayer se registró en Cangas una muerte más en domicilio por Covid-19, aunque en este caso no hay recuento oficial. Fuentes consultadas hablan de 11 fallecidos en domicilios desde el inicio de la pandemia, de los cuales dos fueron confirmados por los médicos como Covid 19, otros dos no y los restantes fueron sospechosos por neumonía y paradas cardiorespiratorias, pero no se hicieron pruebas.

En los familiares de los residentes del centro de mayores DomusVI de Aldán siguen sin reinar la calma. El hecho de que la Xunta decidiera intervenir la residencia parecía un gran paso para comenzar a resolver el grave problema que se vivía en su interior. Pero los familiares siguen sin estar satisfechos. "Exigimos que se deriven el resto de personas que están en la residencia a un hospital", reclaman.