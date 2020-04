Pazos afirma que el padrón del agua lo firmó el día 23 de marzo, como dice su resolución

Los datos de Intervención avalan la firma del padrón del primer trimestre del agua por parte del alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos. La firma no se produjo el 23 de febrero como figura en el BOP, debido a un error, sino el 23 de marzo, como se puede comprobar en el decreto de la Alcaldía. El regidor recomienda al edil del PP Pío Millán a que vaya a una clase de comprensión lectora. Considera que lo único que hace el PP de Cangas polemizando con esta cuestión es seguir a su lider Pablo Casado, que no le preocupa la situación de alarma por la pandemia, sino los frutos electorales que pueda sacar. Señala también que a día de ayer no hubo ninguna reclamación de los contribuyentes por los recibos del agua y que se puede devolver el recibo para pagarlo dentro de los cuatro meses en voluntaria. Recuerda que si no se condona este impuesto municipal, es porque se presta, igual que el de la plaza, por ejemplo.