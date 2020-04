Los monitores de Bueu graban vídeos para ayudar a los vecinos a hacer gimnasia en casa

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19 ha supuesto un vuelco en los hábitos y rutinas diarios de la población, obligada confinarse en las casas para frenar la propagación de la enfermedad. Pero confinamiento no es sinónimo de quedarse sentado todo el día en el sofá y llevar una rutina sedentaria. Desde la Concellería de Deportes de Bueu han pedido a sus monitores deportivos que graben en video una serie de clases para que los vecinos inscritos en las clases de gimnasia de mantenimiento puedan mantener un mínimo de actividad física.

El primero de esos videos es el elaborado por María Piñeiro y se subió ayer a las redes sociales del Concello, además de enviarse por vía Whatsapp a los alumnos de estas clases municipales. "La idea es ofrecer una serie de ejercicios para que no estén parados porque no hacer nada o estar todo el día en el sofá provoca un deterioro muy grande y después cuesta mucho retomar la actividad", explica la técnica. Esta primera grabación se divide en dos partes, en las que la monitora propone, con el acompañamiento de música de aeróbic, una serie de movimientos para mantener el tono físico. "No se trata de desarrollar músculo o de prepararse para correr un maratón, pero sí de hacer ejercicio y que les ayude a no sentirse fatigados", precisa María Piñeiro. Además está el componente psicológico porque supone una motivación nueva dentro del confinamiento.

Estas clases están pensadas para un rango de edad muy amplio, desde los 40 hasta los 70 años, y durante la grabación se insiste en la necesidad de adecuar la intensidad a las condiciones de cada persona. "Hay personas que por problemas de articulaciones no pueden saltar, pero pueden cambiarlos por pasos y no hace falta ir al ritmo de la canción", explica. El video concluye con una rutina de ejercicios de estiramientos para relajar el cuerpo después del trabajo físico e incluye consejos, como no descuidar la hidratación durante estas peculiares clases.

El programa de gimnasias de la Concellería de Deportes es uno de los que cuenta con mayor aceptación social, con cientos de usuarios repartidos en distintas sedes: Beluso, Cela, Centro Social do Mar, pabellón de deportes, pabellón de A Pedra... "Queríamos darle a los vecinos una posibilidad de seguir haciendo ejercicio de manera controlada y evitar que se pusiesen a hacer por su cuenta entrenamientos que podrían ser perjudiciales", señala el edil de Deportes, Ricardo Verde.

La intención es que los videos no se centren solo en la gimnasia de mantenimiento, sino ofrecer también sesiones de pilates, aeróbic o musculación.

Lo más complicado en este caso no es realizar los ejercicios propuestos, sino que los monitores puedan grabarse en sus propios domicilios impartiendo las clases. "Hay que poner el móvil a grabar en encima de una estantería, después ver si ha quedado bien y finalmente editarlo", explican los monitores deportivos.