Moaña mantendrá los eventos culturales en otra fecha en apoyo a la campaña "#NonNosCanceles"

El Concello de Moaña se suma a la campaña #NonNosCanceles, que ha puesto en marcha un grupo de profesionales del sector cultural, en apoyo a los creadores culturales y en un vídeo la alcaldesa, Leticia Santos, confirma el compromiso de la institución local por aplazar, y no cancelar, los eventos programados en este municipio que no se puedan celebrar mientras duren las restricciones.

Leticia Santos hace suyas las palabras difundidas en las redes sociales para apoyar la campaña de que la cultura, en su sentido más amplio, "teje nuestras vidas, nuestras emociones, nuestra identidad y nuestro futuro" y que en estos momentos todas las artes están sufriendo en su piel la cancelación de las actividades por el confinamiento debido al coronavirus, de ahí el compromiso del Concello para mantener la programación contratada, aunque sea aplazada, pero nunca cancelarla.

En esa programación que seguirá adelante, aunque en otras fechas más hacia delante cuando se levante el confinamiento, están las actividades para el público infantil de Os Rechouchíos, la feria EcoArtesá o un festival de música en Meira.

La campaña se inició esta semana por las redes sociales a iniciativa de un grupo de profesionales del sector cultural, entre los encuentran las cooperativas culturales para defender que "O noso futuro non pode ser cancelado". Reclaman cuidado pra el sector cultural gallego, acompañamiento y comprensión del público que lo aplaude y de las administraciones que deben servir pra ayuar a que se soporte un golpe de esta magnitud: "Milleiros de artistas en xeral, promotores-as, produtoras, axencias de representación, persoal técnico de son, luces e montaxe, cámaras, seguridade? e un longo etc. de profesións que sufrimos un paro indefinido e sen apenas soporte a corto-medio prazo.Fanse urxentes medidas para un sector no que fomos os primeiros en saír da escena e non queremos ser os últimos en entrar, o noso futuro non pode ser cancelado", manifiestan en el lanzamiento de esta campaña.

En Cangas y Bueu

Moaña ha sido el prime Concello en sumarse y anunciar su compromiso de posponer, peo no cancelar, las programaciones culturales que no se han podido celebrar y que no se podrán celebrar hasta el final del confinamiento. Ahora falta por saber qué pasará con las programaciones de otros concellos. En Cangas están pendientes la Mostra de Teatro Cómico e Festivo, que se celebra a finales de junio y principios de julio o el Festival de Jazz Canjazz, previsto en agosto. Habrá que ver también cómo serán las celebraciones de las fiestas patronales y si se permiten lsa verbenas o los conciertos masivos.

En Bueu, el Festival SonRías Baixas, que se iba a celebrar a finales de julio, por el momento lo mantiene la organización aunque están preparados por si hay que establcer restricciones de aforo para evitar masivas concentraciones. El festival de Cortos ya es en septiembre, con más tiempo de maniobra.