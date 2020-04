Barreiro asegura que fue el Concello quien arregló el vertido en el puerto

El concejal de Medio Ambiente de Moaña, Odilo Barreiro, reprocha que Augas de Galicia asuma el éxito de la eliminación de un vertido en el puerto de Moaña, como confirmó en un comunicado el domingo pasado, cuando este punto lo detectó la empresa concesionaria del saneamiento Aqualia después de recibir unos vídeos de denuncia del Concello. El concejal, que sigue trabajando pese al coronavirus, asegura que tuvo que recibir la presión de la propietaria de un chiringuito que quería abrir a toda costa. Y que incluso intercedió ante Portos, "cuando me aclararon que no había presentado la documentación correcta". Asegura que después de eso contactó con Aqualia y contrató la conexión al saneamiento, por lo que la eliminación del vertido no fue obra de Augas de Galicia que había comunicado que la Xunta eliminó el vertido después de que los inspectores del Plan de Control fueran notificados del mismo por el 112.