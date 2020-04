Entre 4 y 5 infectados diarios, pero no graves

El coordinador del Centro de Salud de Cangas, donde se atienden los casos positivos de este municipio y de Moaña. Benigno Villoch, afirma que la situación en el municipio está controlada, que en estos momentos se está entre los 4 y 5 casos diarios (no contabiliza los de la residencia de Aldán) y que ninguno de ellos requirió, por el momento un ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos, por el momento. Hasta que comenzaron a suceder los casos de la Residencia DomusVi de Aldán, en número de infectados en Cangas era de 50. Benigno Villoch considera que las cifras de Cangas no son altas y que se puede decir que las cifras son aceptables en comparación a lo que sucede en otros lugares. Afirma que a los profesionales que trabajan en los centros de salud les cuesta diagnosticar a los enfermos con otro tipo de patologías por teléfono. "Diagnosticar por teléfono siempre es más complicado. Pero la población está respondiendo muy bien", manifiesta. Benigno Villoch señala que el foco de infección que había en Vilariño está completamente controlado y que lo mismo ocurre con el brote que apareció en el centro de salud de Domaio. Respecto a la pregunta si se pudo evitar lo de la residencia de Aldán, Benigno Villoch responde que una residencia no es un lugar de aislamiento y tampoco un hospital, con unos cuidados sanitarios mínimos. Además en las residencias se propugna la socialización y está abierta a visitas. "¿Si se pudo cerrar el febrero? Sí. Pero a lo mejor los familiares no lo entendería como lo entiende ahora. Aún no sabemos con entró el virus en la residencia".