La Xunta asienta su control de la residencia que suma el primer día sin fallecidos desde el martes

La intervención de la residencia de DomusVi en Aldán por parte de la Consellería de Política Social, hace una semana, empieza a asentarse. El esfuerzo de reorganización de recursos y selección de nuevo personal se deja notar. Eso sí, los 12 usuarios que esperan por la confirmación de sus negativos en Covid-19 todavía no tienen el resultado definitivo. Es necesario, para que se decida su traslado, la confirmación al 100% de que no están contagiados para no generar un nuevo foco en la residencia de tiempo libre de Patos, a donde también se trasladarán los mayores no contagiados de la residencia de Barreiro.

Dentro de la tragedia, se ha vivido un último día de cierta calma. Desde que el martes por la mañana se confirmase el primer fallecimiento de un usuario de la residencia de Aldán, no se habían completado hasta ayer 24 horas sin lamentar ninguna muerte. Las malas perspectivas de cara al fin de semana se han suavizado. Para la reorganización de este centro, la Xunta está contando con personal sanitario de urgencias de Cangas.

Los últimos datos actualizados por la Consellería de Política Social mantienen el número de nueve muertos, a los que habría que sumar un décimo caso, que fue el primero y al que no se le llegaron a realizar las pruebas del Covid-19. Siete de los que perdieron la vida fallecieron en la propia residencia y otros dos ya internados en un hospital. Este viernes han sido trasladados a hospitales de Vigo otros tres mayores cuyo estado de salud había empeorado en las últimas horas.

Tampoco se registraron ayer cambios en el número de positivos. Son en total 102 los mayores infectados sobre 150 usuarios que había cuando comenzó a afectar la pandemia en este servicio de Aldán. Entre los trabajadores se mantiene también la cifra de 17 positivos.

Donde sí hubo variaciones es en DomusVi Barreiro, en Vigo, también bajo la intervención de la Xunta junto al de Cangas. Allí se registran ya 12 fallecidos, una tasa de letalidad muy alta, pues los positivos confirmados son 65. Cuatro personas perecieron en el propio geriátrico y las otras ocho estaban siendo atendidas en hospitales. De momento solo cuatro mayores de Barreiro han sido trasladados ya a la residencia pública de Patos, en Nigrán.