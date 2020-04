Unha reflexión ao redor do coronavirus Covid-19

O artista Camilo Camaño Xestido achega unha colaboración que é un chamamento á reflexión con motivo dos acontecementos e da crise desatada polo coronovirus Covid-19. Un texto que é un chamamento a replantexarnos valores e prioridades no noso día a día, como un maior respecto polo medio ambiente ou a necesidade de valorizar o traballo de científicos, médicos e sanitarios que procuran a solución e coidados contra esta pandemia. O texto vén acompañado de dúas ilustracións orixinais e deseñadas para a ocasión polo artista cangués.

Se nos parásemos por un momento a reflexionar, decatariámonos de que moito ten que mudar social e economicamente o planeta que nos tocou habitar, para acadar un mínimo equilibrio sostible no máis amplo senso do seu significado. Non hai máis que dar un repaso aos últimos acontecementos e ao desenvolvemento dos mesmos que están a facer estremecer os alicerces do universo, e iso por mor dun simple elemento microscópico imperceptible polo ollo humano, porén abraiante ameaza para os máis de sete mil cincocentos millóns da poboación mundial.

Analizando unha frase do ex-presidente da República de Uruguai, Pepe Mujica, cando di que estamos nun momento no que por fin hai algo que nos atinxe a todos, seguro que acerta e, non so iso, senón que ademais nos converte en seres máis próximos, máis parecidos, incluso iguais ou case que iguais diante das adversidades, diante do descoñecido e incerto, do que poida pasar indiferentemente de raza, cor, credo ou poder.

En pasadas datas, e coincidindo co Cumio do Clima de Chile celebrado en Madrid, Faro de Vigo publicaba extensamente un proxecto consistente en dúas intervencións e unha performance, que eu realizara durante un encontro que baixo o título xenérico "Arte e Natureza" tivera lugar no ano 2002 coincidindo co Cumio de Johannesburgo. Daquela xa era miña intención denunciar toda agresión contra o medio natural, toda atrocidade á que se estaba a someter o planeta co vil fin dun enriquecemento lixeiro sen importar as consecuencias: sobreexplotacións mineiras, devastacións-deforestacións medioambientais, desmesurada contaminación co conseguinte impacto para a saúde, invención de conflitos bélicos para dar renda á rendible industria armamentística, todo elo sen prestar mínima atención aos efectos contaminantes na saúde das persoas. Agora toca reflexionar.

Cando asomaban as primeiras novas sobre o Covid-19, parecía algo moi arredado, como que non ía saír daquel mundo, daquel case continente ateigado con preto de mil catrocentos millóns de habitantes, que tal afectación tiña dabondo con tanta humanidade. Pero a realidade non foi esa, o descoñecido virus non se conformou con tal pasto, e foi alando ata outras xeografías, mentres tanto gobernantes e responsables daquelas, seguían vendo para outro lado, incluso mofándose das posibles consecuencias. Os máis poderosos desafiando ou minimizando e banalizando o que deron en chamar medidas desproporcionadas que podían afectar á economía empresarial.

Non somos alleos ás barbaridades vomitadas por persoeiros como Mark Rutte e Wopke Hoekstra, primeiro ministro e ministro de Finanzas de Holanda, que acertadamente o Primeiro Ministro do veciño Portugal, Antonio Costa, cualifica de repugnantes. Tampouco do brasileiro Bolsonaro, que asevera que os brasileiros poden saír dunha cloaca e indemnes polo que non van tremer diante dun minúsculo bicho. E outras tantas barbaridades que se foron escoitando, sen esquecer as de Trump comparando cunha leve afección gripal, claro está que desta persoa xa nada estraña despois de escoitalo dicir que a violencia no seu país elimínase armando a xente; nos centros docentes, armando ao profesorado. Insisto, agora toca reflexionar.

Será que haxa que pasar por este episodio para nos decatar diso: reflexionar?

Mágoa que teña que ir acompañado de tanto sufrimento. De tanta inocencia confinada, aínda que se faga coa xenerosa intención de contribuír coa causa e na procura da solución menos lesiva. Que teñan que quedar tantas vidas polo camiño...

Seremos quen de, concluído este tráxico e incerto episodio, de nos decatar do insignificantes que somos? De que todo esforzo en favor de manter un planeta sustentable e humano axudaranos a alcanzar ser máis felices, ou en todo caso menos infelices? De que toda a poboación do planeta temos moito en común, temos máis caracteres que nos asemellan que os que nos diferencian?

Se estivésemos convencidos diso, só nos quedaría unha última reflexión: Por qué non ofrecemos todo o respecto que se merecen os colectivos que están a procurar remediar tal cruel pandemia? Por qué non dotamos de orzamentos suficientes á ciencia e investigación, incluso en tempos nos que aparentemente parecen menos precisos? A modo de exemplo, os estados están dotados de forzas militares, cuxos, en tempo de paz, tampouco deberan ser precisos, porén, como medida preventoria han ter cabida. Podería ser outro motivo de reflexión, cambiar as contías dos orzamentos.

Se pouco xustos son algúns dos aspectos referidos nestas reflexións, non menos van ser as conductas observadas no cotiá en certos sectores, nos que como nos mellores tempos, temos que recorrer á triste célebre frase "el fútbol es el opio del pueblo". Se non fose así, como podería entenderse e aceptar como xustas remuneracións as astronómicas que se barallan no mundo do fútbol? É de xeral coñecemento os irrelevantes emolumentos percibidos polo conxunto de persoas entregadas ao mundo da ciencia, ou da investigación, ou da medicina en calquera das súas especialidades, colectivos hoxe auténticos heroes, loitadores e loitadoras que están deixando as súas vidas no empeño de salvar vidas. Tamén deben ser de xeral coñecemento as cifras astronómicas percibidas por certos deportistas polo mero feito de entreter. A saber: segundo a revista France Football de data 26.12.19, o salario de Ronaldo ascende a 31 millóns de euros, sendo perceptor nesa tempada de 239 millóns de euros. Datos da revista Forbes de 12.12.19, aportan que Messi percibiu 345.205 euros día, 8,3 millóns ao mes, percibindo 127 millóns. Neymar, asalariado con 3,33 millóns de euros mes, 832.500 euros por semana. Vendo estes datos, a alguén se lle ocorrería esixir a algún destes personaxes unha solución ao problema que nos ocupa?

Dito isto, co Coronavirus-Covid-19 imos abocados a un holocausto ecolóxico? Trataráse dun desafío do medio natural, da bioloxía, para nos lembrar que non somos donos do planeta e que debemos acougar e respectalo?

Deamos todo apoio aos colectivos que con cuxa entrega tratan de dar solución a tan cruel pandemia que non sabe de razas nin xeografías, de cores nin clases. Cumpramos co fin do ben común quedando na casa. Dende a información, dende a cultura, dende a arte tamén temos obriga de contribuír coa causa.

Non quero concluír sen lembrar o pasamento debido ao maldito e peregrino Covid- 19, do camarada Chato Galante, facendo memoria dos dous últimos e ao tempo derradeiros encontros en pasados meses, na Illa da Memoria "San Simón" e nas Xornadas da Memoria en Ribeira. Xa descansa merecidamente en paz, pois en vida padeceu sádicas torturas, porén o seu torturador permanece con honores inmerecidos. As inxustizas da xustiza...

De seguro que algún día saberemos máis sobre o tema, sobre o Covid-19.

*Artista e veciño de Cangas