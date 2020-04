Pazos rechaza críticas del PP por el cobro del agua y reitera que el recibo se puede devolver

Las críticas del PP de Cangas por el cobro de los recibos del agua desde el mismo día en que empezaba a contar el plazo legal de dos meses para abonarlo -ampliado verbalmente a cuatro- ha recibido respuesta del alcalde, Xosé Manuel Pazos, que rechaza los argumentos esgrimidos por el edil Pío Millán y lo acusa de desconocer el procedimiento administrativo o utilizarlo en su favor. Si se les cargó la factura el primer día a los usuarios que la tienen domiciliada en entidades bancarias es porque se trata del proceder habitual en estos casos, señala Pazos, que reitera la posibilidad de devolver el recibo sin recargo ni consecuencia alguna, siempre que se haga en el plazo fijado.

El regidor recuerda que Pío Millán era "el concejal de Hacienda cuando el gobierno del PP firmó el contrato" con la empresa concesionaria, la UTE Gestión Cangas, "dándole prerrogativas ilimitadas", por lo que le atribuye responsabilidades en las consecuencias derivadas del mismo. Añade que, "como economista, sabe que los bancos cobran los recibos domiciliados a principios de mes", por lo que no entiende que le sorprenda que se haga así también en este caso, y reitera que, como el propio Pazos anunció, cualquier usuario que se considere afectado, "puede devolver el recibo" sin que se le aplique ningún recargo por ello. "Avisé con antelación de esa posibilidad y me consta que hay gente que ya lo ha hecho", asegura. También cree que el PP, y en particular Pío Millán, lo sabe, "pero lo esconde" para sacar rédito político.

Con respecto a las críticas por firmar a finales de febrero el padrón de recibos del agua del primer trimestre, "cuarenta día antes" de que rematara el período para computar el consumo, Xosé Manuel Pazos asegura que dichos consumos son estimados y que él se limita a dar el visto bueno a los documentos que le remiten los servicios técnicos del Concello, en este caso el departamento de Tesorería, "que son los que tienen esa responsabilidad y marcan los plazos". Otra cosa, alega, es que se pase al cobro antes del período legal, cosa que no ha sucedido.

En opinión del alcalde, las críticas del Partido Popular no tienen razón de ser porque la UTE cumple las condiciones estipuladas y el Concello amplió las opciones del pago de recibo del primer trimestre, cuya cuantía económica global ronda los 400.000 euros. La concesionaria ya habría cobrado algo más de la mitad a través de las domiciliaciones, según el PP.

Pazos reprocha al principal partido de la oposición que aproveche "cualquier oportunidad para arremeter" contra el gobierno, y a Pío Millán que se limite a ser "un mandadiño" de José Enrique Sotelo con afán de desgastar. Lamenta "que solo sirvan para criticar en vez de colaborar para superar la situación actual" derivada del Covid-19, y recuerda que hay concejales de algunos grupos políticos que están trabajando como voluntarios, "pero ninguno de ellos es del PP".